Zoé Laboy niega que renuncie por aspiraciones políticas Por Femmy Irizarry Álvarez 12/18/2019 |12:29 p.m.

La secretaria de la gobernación, Zoé Laboy confirmó esta mañana su renuncia a la secretaría de la Gobernación tal y como adelantó Primera Hora esta mañana.

A través de su cuenta de Twitter, Laboy publicó la carta acompañada de unas líneas en la que informa que su renuncia será efectiva el 31 de diciembre próximo.

.

Esta mañana una fuente de este diario dijo que la jefa de gabinete proyectaba entregar la misiva a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en “la tarde de hoy, o a más tardar mañana”.

Zoé Laboy explica por qué renunció ¿Por qué dimite la secretaria de la Gobernación? Escucha sus razones.

La tarde del lunes, la funcionaria aseguró que se enteró por la prensa que la gobernadora retará a Pedro Pierluisi como precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

A preguntas de Primera Hora, la secretaria de la Gobernación dijo que necesitaba evaluar la información trascendida para determinar si continuará en su puesto.

Mi norte siempre ha sido trabajar por PR. Presenté mi renuncia efectivo el 31 de diciembre de 2019 a mi cargo como Secretaria de la Gobernación, porque así mis principios me lo exigen. ¡Seguiré trabajando por Puerto Rico con más fuerza!#PRPrimero pic.twitter.com/zAGRHYIqau — Zoé Laboy (@ZoeLaboy) December 18, 2019

“Recientemente me preguntaron si iba a renunciar si ella corría y contesté a la periodista que una vez ella anunciara tomaría la decisión. Me están diciendo ustedes que ella anunció y notificaré mi decisión tan pronto la haya tomado”, dijo.

Más tarde, luego de sostener una reunión en Fortaleza, Laboy dijo que evaluaría su permanencia en el puesto, pero confirmó que permanecería en su posición “al menos por el momento”.

“Para mí es un honor ser la secretaria de la gobernación, y en este momento me mantengo en mi posición y seguimos trabajando”, comentó Laboy. Sin embargo, fue clara en que estaría evaluando posibles alternativas de correr para un puesto político y que, de ser así, se vería obligada a renunciar al gabinete.

Así reaccionó Wanda Vázquez ante la renuncia de Zoé Laboy La secretaria de la Gobernación anunció su dimisión, luego de que la gobernadora reveló que aspira a un puesto político en 2020.

Rumores apuntan a que la funcionaria está considerando aspirar a la alcaldía de San Juan.

Poco después, este diario le preguntó a la gobernadora sobre la dimisión de Laboy durante la firma de la medida que protege la pelea de los gallos y esta comentó que hasta este momento no ha recibido ninguna carta de renuncia.

"Donde quiera que vaya va a hacer un trabajo excelente", se limitó a decir la primera ejecutiva.

bike tracks

"No me arrepiento"

Por su parte, Laboy dijo que la “decisión de dejar de ser Secretaria de la Gobernación nada tiene que ver con aspiraciones políticas mías, si las tuviera a algún puesto”.

A preguntas de si retaría a Miguel Romero, que aspira a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), abundó que aún no ha decidido su futuro y que en días pasados lo que comentó fue que si ella corría al algún puesto político renunciaba “pero no dije que si renuncio es porque voy a correr”.

Laboy habló hoy con la gobernadora y le entregó la carta de renuncia y esta la aceptó.

Como dice en su carta, mencionó que la decisión de Vázquez de aspirar a la gobernación “entre otros factores, me llevan a mí a concluir que donde quiera que esté voy a seguir sirviendo a Puerto Rico pero en este momento estoy convencida de que no debe ser desde la posición de la Secretaría de la Gobernación”.

Laboy aceptó que no se arrepiente de haber dejado el Senado, donde fue legisladora por acumulación, para trabajar con la gobernadora ya que entendía que era donde en ese momento le podía seguir sirviendo al país.

“Han sido situaciones algunas bien buenas, otras no tan buenas pero no me arrepiento”, sentenció.

Agregó que se va convencida que en el tiempo que estuvo en la Fortaleza puso primero al pueblo “y a donde vaya, que esa decisión no la he tomado, voy a seguir haciendo lo mismo, poniendo a Puerto Rico primero”.

A preguntas de si seguiría en el servicio público a través de un cargo electivo dijo que esa podría ser “una de las opciones”.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, antes de conocer de la renuncia de Laboy dijo que “toda persona que quiera aspirar bajo la insignia de la Palma, que cumpla con todos los requisitos de la ley y que tenga el deseo de servir, tiene que presentar su aspiración y competir si hay más de una persona…”.

Dijo que no iba a especular sobre una futura candidatura de la funcionaria a San Juan porque “no he hablado con la compañera a quien distinto y aprecio…no se sí va aspirar”, sostuvo.