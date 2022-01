Hacer malabares para lograr un repunte económico en los municipios en medio de la pandemia, impulsar –finalmente- el desarrollo de proyectos de reconstrucción asociados a los huracanes Irma y María y los temblores, fomentar el turismo interno, sin dejar a un lado la súplica para que el gobierno central atienda la situación con el servicio de luz en la Isla, son algunos de los desafíos que enfrentan este año alcaldes y alcaldesas entrevistados por Primera Hora.

Cataño

Para el recién estrenado alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, el nuevo año representará un tiempo de trabajo fuerte, en el que se enfocará en atraer a pequeñas y medianas empresas, mejorar los recursos de la Policía Municipal y convertir a esta ciudad en capital del deporte, indicó.

“De los retos principales, es propiciar que Cataño sea visto como un lugar idóneo de inversión para pequeñas y medianas empresas. Cataño tiene una vista espectacular, no es lo mismo mirar de San Juan a Cataño que de Cataño a San Juan. La vista más privilegiada que tiene Puerto Rico está en Cataño y esa vista la vamos a explotar para que se convierta en un destino turístico”, sostuvo.

“Dentro de los planes que tengo es continuar mano a mano con el pequeño comerciante que ya existe, de convertir a Cataño en un lugar gastronómico como lo es actualmente. Tengo como norte desarrollar un proyecto precioso en el parque La Esperanza que es como una pequeña península que queda al lado de la Bacardí. Allí vamos a construir este año un parque acuático, varios lugares para restaurantes, un centro de convenciones para lograr que ese lugar coja vida por primera vez en muchos años”, esbozó.

Aseguró que también trabajará con la implementación de un sistema de cámaras de seguridad que abarcarán tres cuartas partes del pueblo.

“Tengo como norte darle estabilidad y paz a la gente de Cataño, mejorar los recursos de la Policía Municipal para equiparlos con patrullas… el armamento necesario. A mediados de marzo hay una inversión de medio millón de dólares para una subasta en cámaras de seguridad que van a cubrir casi tres cuartas partes de los sectores de Cataño”, explicó.

“Viene deporte… tengo un plan de trabajo proyectado llamado ‘Deportes 365 del año’ donde desarrollaremos múltiples disciplinas. Cataño se convertirá en la capital del deporte. Vamos a atender como ya se ha hecho, las calles, aceras, encintados de todas las comunidades. También, tengo como norte enderezar las finanzas del municipio que ahora mismo no sé cómo están, pero tengo el compromiso de que los recursos financieros de Cataño van a llegar a la gente pobre y necesitada. Tengo una asignación de $4 millones que serán invertidos en el CDT, tengo como meta desarrollar un centro radiológico. Hay mucho trabajo por hacer”, agregó.

Asimismo, Alicea Vasallo reiteró que su relación con el gobierno central es “excelente”, y apostó a desarrollar acuerdos colaborativos con sus homólogos de los pueblos aledaños.

“Yo tengo una excelente relación con el gobernador Pedro Pieluisi, lo considero mi amigo, ya pronto creo que la primera o segunda semana de enero nos estamos reuniendo y le presentaré mi plan de trabajo. Estamos a la espera de que la gente de Guaynabo elija quién será el próximo alcalde para reunirnos y establecer acuerdos de colaboración con los municipios y el gobierno central, al igual que con San Juan”, subrayó.

Cayey

Rolando Ortiz, alcalde de Cayey ( David Villafañe Ramos )

Entre las prioridades del alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, está superar la pandemia del SARS-CoV-2 para restablecer la normalidad en los servicios de educación y la integración de las comunidades en el desarrollo de programas culturales y deportivos, incluyendo la reinauguración de una remozada plaza pública.

“Con la ayuda de Dios, siempre, esperamos que el 2022 sea el año en que se supere la pandemia y eso significa que hay que ver cómo se logra el restablecimiento de los servicios en las escuelas para el beneficio de nuestros niños, así como los programas que tengan que ver con todas nuestras comunidades, con el deporte, las bellas artes, todo lo que tenga que ver con la integración de la comunidad nuevamente, cómo se envuelve a las actividades culturales de la ciudad”, mencionó.

“La integración de las artes en el desarrollo urbanístico de la ciudad es uno de los grandes retos. Tenemos la inauguración de nuestra plaza pública que ha sido remodelada a un costo de más $5 millones y que tendrá diversos espacios de confraternización, nuevos restaurantes dentro de la ciudad, nueva gastronomía y nuevos ofrecimientos culturales”, auguró.

Asimismo, reveló que entre los retos más importantes será el conectar a Cayey con Caguas mediante un sistema de transporte integrado y eliminar los semáforos del pueblo a través de la construcción de rotondas.

“Queremos continuar con el programa de desarrollo de transporte colectivo de la ciudad, que incluye la construcción de un sistema de rotondas en la ciudad que van a eliminar todos los semáforos del pueblo y va a permitir que tengamos un sistema de transporte que conecte a Cayey con Caguas y, como sabemos, Caguas está conectado a través de un sistema de transportación con San Juan. Lo que aspiramos es que Cayey sea la primera ciudad del centro de la Isla que pueda tener un sistema de transportación integrado hacia San Juan, con rutas y con frecuencia de llegadas y salidas que permitan que la gente la utilice porque le dé buen servicio”, manifestó.

Igualmente, admitió que la dinámica de comunicación entre los ejecutivos municipales y el gobierno central ha cambiado para bien, mientras recordó el compromiso que hizo el mandatario Pedro Pierluisi para la construcción de una nueva escuela vocacional y el acondicionamiento de las carreteras estatales.

“Nosotros hemos mantenido una buena comunicación con el señor gobernador y él ha respondido a nuestro reclamo hasta este momento, esperamos que eso siga así. El pueblo de Puerto Rico está viviendo momentos nuevos en lo que debe ser la dinámica relacional entre los ejecutivos municipales y el gobierno central y hay actividades de concertación que están produciendo buenos resultados”, puntualizó.

Coamo

Juan Carlos García Padilla, alcalde de Coamo

Uno de los enfoques del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, es el desarrollo de proyectos educativos “after school”, en vías de restablecer el tejido social del país que, en estos años, ha sido golpeado duramente por los procesos naturales.

Para lograrlo, confesó, que destinará los recursos que sean necesarios pues su prioridad, además de la reconstrucción de las estructuras afectadas, es cerrar la herida emocional que arrastra la ciudadanía, especialmente la niñez, sobre todo con la pandemia.

“El mayor reto, sin duda alguna, es el manejo de la pandemia para poder mantener el servicio funcionando este año ante el repunte de casos que estamos viviendo. El municipio tiene unos proyectos educativos en alianza con el Departamento de Educación de ‘after school’ y esperamos ponerlo a caminar. Yo soy de los que creo que para poder restablecer el tejido social de nuestro país y poder cerrar esa herida de deterioro social, tenemos que enfocarnos en la escuela”, afirmó.

“Hacia eso se dirige el municipio este año con mayores esfuerzos, mayores recursos, tanto en alianza con el DE, con fondos ARPA, con fondos propios, vamos a buscar fondos privados para fortalecer el ofrecimiento de nuestras escuelas e incluir un sistema de servicios como complemento, sicólogos y trabajadores sociales”, añadió.

Resaltó que, “el otro reto grande es poder mantener las operaciones viables ante el plan fiscal vigente y caminar la recuperación de la ciudad”.

“En lo económico tenemos que seguir trabajando sobre la base contributiva del municipio, aumentando la base, expandiéndola, diversificándola para logar mantenernos como municipio abierto, especialmente en el 2023 y 2024″, indicó.

En cuanto a la reconstrucción, expuso que para encaminar los proyectos es imprescindible mejorar los procesos del COR3 y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y culminar el pleito judicial con la aseguradora que pretende pagar menos por los daños que sufrieron las estructuras municipales.

Guánica

Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, alcalde de Guánica ( Suministrada )

La burocracia continúa atrasando la recuperación del pueblo más afectado con los terremotos del 2020, reconoció el alcalde Ismael Rodríguez Ramos. Y, es que pareciera que los sismos ocurrieron la semana pasada a juzgar por la cantidad de estructuras que aún permanecen destrozadas.

Ante este escenario, Rodríguez Ramos dijo le urge terminar con las demoliciones y ayudar a las personas que necesitan construir o restaurar sus viviendas a dos años de los remezones, al igual que reconstruir las escuelas en diversos sectores.

“Una las prioridades es que lleguen los fondos que han anunciado para los pueblos de la zona cero y poder ayudar a las personas a construir o remodelar sus hogares que sufrieron los daños por los terremotos. Estamos trabajando eso con los alcaldes de la zona con Ponce, Guayanilla, Peñuelas y Yauco. En este año estaremos trabajando en los primeros meses, sacar la pre(subasta) y subasta de la reconstrucción de Guánica. Se estima que el costo del proyecto del malecón de Guánica es de $3.5 millones, tenemos el dinero, ya lo aprobaron y esperamos que eso marche sin ningún problema”, afirmó.

“Estamos enfatizando en colaboración con el Departamento de Educación para que se reparen las escuelas que sufrieron daños por terremotos. En enero se comienza con la primera fase de los módulos que se construyeron en los terrenos de la escuela Agripina Seda. En marzo sería la segunda fase y se espera que sea inaugurada. Pero hay que seguir con las escuelas que sufrieron daños con los terremotos como la escuela del sector Fuig, la José Rodríguez de Soto de Ensenada, la escuela de Magueyes y otras escuelas que están en espera”, sostuvo.

La Casa Alcaldía también está desolada, según se puede observar al visitar el municipio. Pero tan pronto se trabaje con la demolición y limpieza del lugar, su prioridad será construir un centro de convenciones con un pequeño teatro y establecer locales para la ubicación de comercios.

“Esperamos que sea durante los primeros meses de este año para entonces proponerle a FEMA y ya con el dinero que tenemos de seguros, construir en esa área un centro de convenciones con un mini teatro y locales para alquiler para comercios y oportunidades para nuestro pueblo guaniqueño. También seguir trabajando con la recuperación y tratar de traer proyectos para la creación de empleos”, dijo.

Rodríguez Ramos pidió al Estado que este año no se olvide de Guánica, pues necesita llevar la palabra a la acción.

“Que siga marchando la comunicación, que haya colaboración, ya por lo menos entre los cinco alcaldes de la zona estamos trabajando en conjunto y esperamos tener el apoyo del gobierno central, tanto el Departamento de la Vivienda y el Departamento de Educación. Yo espero que el gobierno central no se olvide de Guánica que fue el pueblo más afectado por los terremotos y necesitamos llevar más allá de la palabra a la acción y comenzar a trabajar, que se vea la reconstrucción de nuestro pueblo”, reiteró.

Gurabo

Rosachely Rivera Santana, alcaldesa de Gurabo ( Archivo )

La alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, confesó que ya quiere ver las primeras piedras de muchos proyectos para revitalizar la ciudad, que se han retrasado por varias circunstancias, entre estas la pandemia del coronavirus.

“Espero que este 2022 sea el año donde todos los proyectos de reconstrucción de una vez y por todas sean iniciados como tal y que podamos ver de una vez en concreto las primeras piedras de muchos proyectos aquí en Gurabo, como el de la revitalización de la ciudad, la reconstrucción de las escaleras del pueblo y varias cosas que vienen reconstruyéndose como la casa alcaldía, un proyecto de repavimentación de sectores a un nivel un poco más amplio, la pista de 400 metros”, detalló.

Sostuvo que más allá de la construcción, su interés para este 2022 también estará en los proyectos de impacto social para prevenir el maltrato infantil y reforzar los programas para prevenir la violencia de género.

“Más allá de proyectos de construcción, también unos proyectos sociales de envergadura para el bienestar social de nuestra gente, unos proyectos que tienen que ver más de impacto para prevenir el maltrato infantil y proyectos encaminados para reforzar la no violencia contra la mujer y violencia de género. Me he dedicado a buscar alternativas a nivel social que creo que también en este momento son muy importantes para poder impactar, salud mental también”, expuso.

Asimismo, la alcaldesa de Gurabo pidió a los secretarios de las diversas agencias estatales que atiendan con premura las peticiones de los alcaldes y alcaldesas, ya que “nosotros somos los que conocemos de primera mano las necesidades de la gente”. “Cuando nosotros llegamos a llevar nuestras inquietudes y problemas sepan que son reales y que tienen que ser atendidas. Yo siempre voy a velar por el mejor funcionamiento y el bienestar de mi pueblo. Espero que puedan priorizar que los municipios somos colaboradores en los procesos y que hagan el trabajo como tienen que hacerlo”, puntualizó.

Juana Díaz

Ramón Hernádez Torres, alcalde de Juana Díaz ( Xavier J. Araujo )

Para el ejecutivo municipal del Belén de Puerto Rico, Ramón Hernández Torres, el reto mayor en este 2022 será lidiar con la pandemia del COVID-19 y sus variantes, además de velar porque la operación de los negocios y la salud fiscal del ayuntamiento no sigan afectándose. Aunque insistió en que la salud del pueblo siempre irá por encima de toda decisión.

“Nosotros tenemos una asignación aprobada por ARPA, sobre todo, que le permite a través de un tipo de gestión como los CDL (Préstamos Comunitarios por Desastre), equiparar la pérdida de los ingresos a nivel de municipio para tener estabilidad en las finanzas municipales y darle continuidad a los servicios esenciales que requiere nuestra ciudadanía. A la par con eso, tenemos que buscar alternativas y ver si dentro de los fondos ARPA nos permiten incentivar al comercio que es una de nuestras prioridades este año y ver cómo lo podemos hacer, y si lo podemos hacer dentro del marco de la ley”, resaltó.

Sobre los proyectos de reconstrucción, el alcalde juanadino reveló que, a mediados de este mes, unos cinco proyectos estarán en etapa de subasta pública, mientras que admitió que “hay una gran expectativa este año con los proyectos de recuperación que son lentos por las exigencias reglamentarias que tiene FEMA y COR3 y la disposición de fondos federales que están asignados a nuestro municipio”.

“Este año son buenas noticias. Ya para el 16 o 17 de enero se debe confeccionar la subasta formal para el Parque Raúl Torres, la pista atlética Ramón “Quique” Ortiz, las reparaciones al coliseo municipal, también el paseo tablado que ya finalmente logramos el acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros y de la misma forma el centro integrado de seguridad y de emergencias. Ese edificio va a quedar espectacular. Al igual que otros proyectos pequeños y medianos como son luminarias en los parques, reparación de parques en nuestras comunidades”, destacó.

No obstante, solicitó una mejor comunicación con el gobierno central, no tan solo con los presidentes de la Federación y Asociación de Alcaldes sino con todos los ejecutivos municipales pues asegura que “hace un tiempo que los alcaldes no hemos tenido una sesión de trabajo con el señor gobernador”.

“A mí me preocupa mucho, aunque se ha adelantado bastante y tengo una relación extraordinaria con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), las condiciones de las carreteras estatales. Me preocupa la situación de la carretera PR-510 que, entre otras, la PR-517, la carretera PR-1 que lamentablemente, cada vez que llega una administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) se asfalta hasta la jurisdicción de Santa Isabel, brinca Juana Díaz y comienzan en Ponce. Yo creo que ya es tiempo de lidiar con esta situación”, denunció.

“Hemos visto la situación de desganche que prácticamente no se ha hecho nada, luminarias fundidas en las diferentes comunidades, la falta de atención a los clientes de la AEE a través de LUMA, así que no veo grandes expectativas en este asunto que no sea los aumentos que ha solicitado LUMA y sobre todo, el gobierno de Puerto Rico a través de la Comisión de Energía le ha aprobado esos aumentos, al final de año como ladrones en la noche el aumento en los peajes y el aumento en la energía eléctrica”, sentenció.

Isabela

Miguel "Ricky" Méndez Pérez, alcalde de Isabela ( Suministrada )

El desafío para el municipio de Isabela en el 2022 está relacionado a la disposición de desperdicios sólidos y concienciar a las comunidades para que reciclen.

De acuerdo con el alcalde Miguel “Ricky” Méndez, una de las alternativas que está barajando es la reapertura del vertedero municipal o que el Estado provea un espacio para que llevar la basura de los isabelinos.

“Este año, de las cosas más retantes es obviamente todo lo que se relaciona con la pandemia, cómo vamos a seguir manejando los empleados municipales, los servicios que se le dan a la comunidad”, destacó.

Asimismo, resaltó la urgencia de trabajar con los altos costos de la energía eléctrica, aunque “los municipios tenemos el fondo CELI (Contribución en Lugar de Impuestos), pero aun así es retante en términos de que se siguen incrementando los costos de energía, eso incrementa todo lo que se relaciona con servicio y envuelve un costo de luz, así que la gasolina aumenta, todo lo que genera energía y son cosas que debemos atender con premura”.

Al igual que otros alcaldes consultados por este medio, entre sus prioridades está la reconstrucción de las instalaciones impactadas por el huracán María, mientras afirmó que “FEMA y COR3 le paguen al municipio el dinero que se ha estado invirtiendo”.

“Siempre FEMA es un programa de refuerzo y nosotros hemos remodelado las facilidades, las hemos puesto al día, pero el repago de la inversión que se ha estado haciendo está bien lenta y dificulta que podamos seguir avanzando en otras facilidades y seguir mejorando las utilidades del municipio a nivel económico”, lamentó.

Para levantar la economía, el alcalde de Isabela apostó a promover el pueblo como destino turístico local, que ha sido clave para mantener los servicios del ayuntamiento a pesar de la pandemia.

“Creo que la economía dentro de este cuadro pandémico ha logrado mantenerse porque la gente se ha reinventado, el alza que tenemos con los Airbnb, promover a Isabela como un destino turístico a nivel local ha hecho que muchos visitantes hayan venido a consumir en nuestro pueblo en los negocios de comida, garajes de gasolina, cuando se quedan gastan dinero en nuestro pueblo”, desveló.

“La promoción que le estamos dando a Isabela a nivel local e internacional de que es un gran lugar para vacacionar, seguro, tranquilo y libre de la criminalidad que arropa al área metropolitana, ha hecho que la economía se vaya transformando y los ingresos que antes la base fuerte eran los arbitrios de construcción pues ahora se muevan al consumo en las áreas turísticas y ha hecho que el municipio se mantenga a flote”, añadió.

Sus expectativas con el gobierno estatal están relacionadas al servicio de transmisión y distribución de electricidad heredado por LUMA Energy, además de su petición para que el DE mantenga los planteles abiertos.

“En cuanto a las escuelas vacías, que el gobierno haga caso a los municipios, tenemos proyectos importantes en estas facilidades. Espero mayor ayuda en el mantenimiento de las carreteras, sé que el gobierno federal va a invertir en unos fondos que van a llegar para infraestructura y espero que se pueda mejorar la infraestructura vial de nuestro pueblo y espero del gobierno central que mejore la seguridad”, reseñó.

“Tenemos carencia de seguridad en nuestras calles, todos sabemos la situación que está pasando la Policía de Puerto Rico, espero que el gobierno preste atención, resuelva ese problema y mejoren las condiciones de nuestros policías. En términos generales, lo que es la salud espero que el gobierno haga hincapié en los fondos que están llegando para la recuperación y afrontar lo que es el coronavirus”, finalizó.

Orocovis

Jesús Edgardo Colón Berlingeri, alcalde de Orocovis ( GFR Media )

El 2022 en Orocovis deberá traer mucho trabajo en cuanto a la revitalización del casco urbano, relocalización de líneas eléctricas, repavimentación y mejoramiento de los accesos al pueblo.

Según el alcalde Jesús Edgardo Colón Berlingeri, “estamos viendo desembolso de dinero y haciendo los proyectos como tal”.

“Tenemos a través de CDBGA-DR la revitalización del casco urbano, ahí vamos a estar relocalizando líneas eléctricas y vamos a estar repavimentando, mejoras en las aceras, mejorar las salidas del pueblo como la salida a Morovis que ya se está trabajando. Estaremos construyendo un centro para artesanos y pintores. Estamos mejorando puentes, carreteras, facilidades recreativas. Este año es darle seguimiento a todo este tipo de cosas”, acotó.

Al igual que su homólogo de Coamo, el ejecutivo municipal de Orocovis asegura que su enfoque también estará dirigido a la educación de los alumnos del sistema público a través de una propuesta con el DE para dar tutorías.

Entretanto, destacó la importancia de no desatender la emergencia de la pandemia, ”que todo el mundo entendía que estábamos saliendo de esa pesadilla y no ha sido así”.

Admitió que uno de los retos con el gobierno central es la situación con el DTOP, pero, aun así, “tenemos un plan de trabajo y espero que fluya”.

“Siempre es un reto enorme trabajar con esta agencia, pero lo hacemos con la intención de mejorar las carreteras afectadas por María y que al día de hoy, muchas de estas carreteras no se han atendido. Son muchos proyectos millonarios y al día de hoy no se han atendido”, clamó.

Ponce

Luis Manuel Irizarry Pabón, alcalde de Ponce ( Ramón “Tonito” Zayas )

El alcalde de la Ciudad Señorial, Luis Manuel Irizarry Pabón, auguró que el 2022 será “el año de acción”, para realizar cerca de 21 obras que considera prioritarias, entre estas, la reconstrucción de La Guancha, Teatro La Perla, Estadio Francisco “Paquito” Montaner, Teatro La Perla y el Parque Julio Enrique Monagas, además de unos 200 proyectos menores.

“A principios de enero y todo el 2022 va a ser de mucha reconstrucción. Por ejemplo, la Guancha, el parque Paquito Montaner, el Parque Monagas que vamos a darle un toque final en enero, para en febrero comenzar cierta actividad de mejoras y yo creo que ese es el reto y la oportunidad que tenemos para que la gente vea que todo lo que hemos trabajado en reorganizar, en mejorar ciertos proyectos se ejecuten ahora en el 2022″, detalló.

En cuanto a la situación fiscal del ayuntamiento, el alcalde resaltó que “hemos visto aumento en las patentes municipales, hemos visto aumento en la captación del IVU, o sea, que esas proyecciones se deben concretizar y aumentar en el 2022. Este año se van a establecer muchas empresas pequeñas y medianas y nosotros entendemos que con esto de la reconstrucción y todas estas estrategias van a redundar en un beneficio económico”, vaticinó.

Irizarry Pabón, quien es médico internista de profesión, considera que para atajar la emergencia de salud con la pandemia es imprescindible la cooperación ciudadana desde el núcleo familiar.

“Una de las cosas que estamos analizando en el aspecto de la pandemia es que y yo como médico, las alternativas que estamos teniendo, la vacunación, los refuerzos, y esto de la pandemia lo vamos a poder controlar desde el punto de vista de que la familia, los núcleos familiares ejerzan las mayores precauciones para evitar que estos repuntes sean más cíclicos. Es un reto grande”, aceptó.

Asimismo, este alcalde afiliado al Partido Popular Democrático (PPD), cataloga como “positiva” su relación con los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“Ahora lo que tenemos que cultivar es que todas las cosas que van a interaccionar con el gobierno central sigan siendo así desde ahora, al igual que con las agencias gubernamentales. El mensaje que ha llevado este alcalde con el gobierno central ha sido de que este gobierno de Ponce es un gobierno de apertura y de poder trabajar no importan los colores políticos”, manifestó.

Santa Isabel

Rafael Burgos Santiago, alcalde de Santa Isabel ( Facebook )

Al entrar en su segundo año como alcalde de Santa Isabel, Rafael Burgos Santiago, insiste en que su mayor reto será trabajar con los proyectos bajo el crisol de FEMA.

Dijo que ya tienen en subasta el coliseo municipal, el parque de pelota Luis Guillermo Moreno, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), el centro de envejecientes y un nuevo espacio para el reciclaje.

“Nosotros heredamos un déficit de más de $6.8 millones, $23 millones en deudas, hemos hecho los ajustes de planes de pago con los suplidores para echar a Santa Isabel para adelante en términos de presupuesto. Estamos haciendo el trabajo en patentas, el dinero que tenemos que recolectar en cuando a las empresas que tenemos aquí y agregar mayor dinero a las arcas”, especificó.

En cuanto al aspecto de seguridad, expuso su intención de implementar una ordenanza municipal para prohibir el voceteo “que nos está trayendo mucha gente de otros pueblos y nos está creando situaciones”.

“Nosotros estamos abiertos siempre al diálogo con el gobierno central, hay muchos secretarios que cuando uno los llama están disponibles, otros no, he tenido situaciones con el de ACUDEN, que tengo un proyecto acá con proveedores que no han cobrado desde hace varios meses”, concluyó.