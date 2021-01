De las 225,000 personas vacunadas en la Isla contra el COVID-19, unas 74 han enfrentado “eventos adversos”, de los cuales solo una ha terminado en el hospital por una reacción alérgica severa, informó este sábado la doctora Iris Cardona, a cargo de los esfuerzos de inoculación por parte del Departamento de Salud.

Mientras inyectaba dosis a envejecientes en la actividad masiva que programó la Coalición de Vacunación de Puerto Rico (VOCES) en el coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo, la funcionaria indicó a Primera Hora que “la mayoría de las personas se sienten bien” tras ser vacunadas.

“Tenemos un reporte de vigilancia de eventos adversos y desde el 15 de diciembre, que empezamos a vacunar, hasta la semana pasada habíamos tenido unos 74 eventos adversos. En su mayoría, la queja era dolor en el área de la inyección, algo de enrojecimiento, malestar general, algunos casos de fiebres, eso en términos generales”, manifestó.

PUBLICIDAD

Reveló que una persona que correspondía al grupo 1A, en el cuál están incluidos profesionales de la salud y otros trabajadores de oficinas médicas u hospitales, tuvo que ser internado en un hospital ante la reacción alérgica que enfrentó.

“Está muy bien hasta el día de hoy”, precisó.

La única inconformidad que expresó la pediatra sobre el proceso de vacunación que dirige es el número de dosis que recibe Puerto Rico semanalmente, el cual está en unas 40,000.

“El factor limitante es la cantidad de dosis que se nos ha asignado semanal”, insistió.

Cardona espera que para febrero este número de dosis que llega a la Isla aumente y se pueda avanzar en los esfuerzos de vacunación. Dijo que si se mantiene como está en la actualidad, sería para mediados de abril que culmine la inoculación del grupo 1B, el cual está compuesto por los envejecientes de 65 años o más, primeros respondedores y maestros de escuelas públicas y privadas.

“Tenemos muchas personas que se quieren vacunar, por lo tanto, tiene que ser un proceso ordenado y tenemos que entender que para algunos tendremos que esperar el turno que nos toque, pero no vamos a descansar hasta que todos estemos vacunados”, sentenció Cardona

El doctor Jaime Claudio Villamil, quien fue miembro del task force médico que creó la exgobernadora Wanda Vázquez, indicó que ya está vacunada un 5% de la población puertorriqueña.

“Creo que vamos por buen camino”, indicó.

Sin embargo, el médico de familia mostró preocupación por la desigualdad de acceso a la vacuna que existe en zonas rurales.

PUBLICIDAD

“Me preocupa la accesibilidad de la ruralía, porque siempre, a medida que te alejas de San Juan, los servicios se afectan. Quiero enfatizar que es importante que hagamos este deployment justa y equitativamente a los municipios pequeños de la ruralía”, reclamó el galeno, quien también vacunaba en la actividad realizada por VOCES.

La hermana del gobernador Pedro Pierluisi, Caridad Pierluisi, quien llegó como representante de La Fortaleza al evento, reaccionó, al afirmar que “se está vacunando por todo Puerto Rico. Obviamente, la mayoría de la gente está en el área metropolitana. Pero, esto se le está dando igual prioridad en todos lados. Esto no es que en un sitio hay más y otros menos”.

Informó, de paso, que ayer el gobernador tuvo una comunicación oficial con Casa Blanca. Dijo que en la conversación solicitó que se aumentara la cantidad de dosis de vacuna que llegan a la Isla.

“Ellos saben que nosotros lo hemos hecho bien y eso nos ayuda para cuando estén repartiendo más vacuna, pues siempre le van a dar prioridad a la gente que lo está administrando bien”, comentó.

Por otro lado, el doctor Claudio Villamil señaló que las tasas de contagio en la Isla están estables y que no se aproximan a los niveles de alertas en que se encuentra en Estados Unidos.

“Pero, no podemos bajar la guardia, no podemos descuidarnos. Esto no es buen momento de decir: ‘Ah, me puse las dos vacunas, ahora ya soy invencible’. No. Lo único que la vacuna te evita es que te infectes seriamente. Ahora, que si todavía te pueden infectar o transmitir de forma asintomática todavía está en tela de juicio. Por eso hay que seguir enmascarándonos y manteniendo distancia”, clamó el doctor.