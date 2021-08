dos semanas de que comiencen las clases presenciales en la mayoría de las universidades del país, son pocas las que tienen un escenario claro del censo de estudiantes que, finalmente, están vacunados contra el COVID-19, un requisito mandatorio por el gobierno de Puerto Rico para aquellos que quieren retornar al salón según se dispuso a través de una orden administrativa del Departamento de Salud.

Aunque algunas instituciones estaban planificadas para requerir la inoculación a la matrícula que optara por los cursos presenciales, otras tuvieron que mover fichas en la última semana del mes pasado luego que el secretario de Salud, Carlos Mellado, firmara el 22 de julio la orden administrativa 2021-059 a fines de establecer las medidas de seguridad a seguir en el sistema escolar y universitario, público y privado, para enfrentar la emergencia causada por el coronavirus.

El secretario de Salud destacó que será suficiente que se demuestre que el alumno comenzó el proceso de vacunación con la primera dosis, si cumple posteriormente con la segunda. “Será responsabilidad del registrador o de los directores de los centros educativos públicos y privados requerir al estudiante la certificación de inmunización o documento donde se acredite que han completado o iniciado su proceso de vacunación”, detalla el documento.

Sin embargo, Primera Hora consultó la semana pasada con cinco universidades que operan en la isla -Universidad Católica, Universidad Ana G. Méndez, Universidad Sagrado Corazón, Universidad Interamericana y Universidad de Puerto Rico- a fin de conocer el censo de estudiantes que han notificado haber iniciado o completado la vacunación.

Algunas apenas comenzaban el proceso de solicitud de certificación de inoculación y otras instituciones, aunque tenían información recopilada, apenas alcanzaba entre el 6% y 10% de la matrícula proyectada.

¿Cómo está la Universidad de Puerto Rico?

En el caso de la Universidad de Puerto Rico (UPR), su expresidente Jorge Haddock había explicado en declaraciones escritas a Primera Hora que, un censo preliminar con datos validados hasta el 16 de junio indican que, de un total de 39,585 estudiantes matriculados en sus recintos, unos 36,562 no estaban vacunados.

Se estipuló mediante gráficas que solo 3,023 estudiantes habían completado el proceso de inoculación, lo que representa el 7.7% de los estudiantes registrados hace poco más de un mes.

Actualmente, detalló, que hay unos 42,334 estudiantes que han confirmado matrícula para el próximo semestre en el sistema universitario, aunque enfatizó que ese dato es preliminar “pues gran parte de los estudiantes completan su proceso de matrícula en agosto”.

Aun con este escenario sostuvo que “en este momento no se vislumbran cambios en los planes de regreso a clases presenciales”.

Según los datos provistos a Primera Hora, a nivel de empleados docentes y no docentes el que más porcentaje de vacunación había logrado para el 16 de junio era la unidad de Aguadilla con un 90% de su personal inoculado. Le siguen con un 84% los recintos de Bayamón y Arecibo; Cayey con un 80%; Mayagüez y Utuado con un 78% y Carolina con un 75%. Rezagados estaban Humacao 69%; Río Piedras 60%; Ponce (57%) y la Administración Central con un 59%.

En cuanto a estudiantes la situación era menos alentadora pues la unidad con mayor porcentaje de vacunación registrada era Aguadilla con 566 de 1,555 alumnos matriculados para un 27%.

Arecibo, por ejemplo, presentaba un total de 3,069 alumnos para la fecha mencionada y d estos solo 26 habían informado estar vacunados. Esto es equivalente a 1%.

Los recintos de Humacao y Mayagüez apenas alcanzaban un 4% de vacunación. En Humacao 102 de 2,679 universitarios informaron haber sido inmunizados contra el COVID-19, mientras que en Mayagüez solo 470 de 11,391 afirmaron haber recibido la vacuna.

Río Piedras, con una matrícula entonces de 12,185 estudiantes solo tenía el registro de 723 vacunados, lo que representa el 6%.

En el caso de Carolina unos 202 estudiantes habían recibido las dosis de un total de 1,710. De otra parte, en Cayey unos 451 alumnos pudieron corroborar estar inmunizados de un total de 2,322, mientras que en Ponce el 23% (583) de 1,651 estudiantes estaba inoculado.

Haddock acotó que tras la directriz de obligatoriedad del Departamento de Salud la Junta de Gobierno de la institución, mediante un referéndum celebrado el 23 de julio, acordó establecer la vacunación compulsoria para estudiantes y empleados docente y no docentes, así como hacer mandatorio el uso de mascarillas.

“Los recintos y unidades establecerán los mecanismos para la presentación de la evidencia de vacunación o documentación requerida tanto para los estudiantes como para los empleados”, dicta el documento que se entregó a los once rectores de la UPR con el fin de que cada uno entregara el plan de implementación de cada unidad para el 30 de julio.

“Reitero mi exhortación a estudiantes, docentes y personal no docente a vacunarse como medida de salud y seguridad para prevenir y detener el contagio del coronavirus ente nuestra comunidad universitaria y en la isla”, dijo el expresidente de la UPR al aludir que como parte de los esfuerzos de apoyo la administración estableció centros en distintos recintos y unidades, muchos de los cuales se mantendrán disponibles a partir de esta semana. Cada recinto y unidad informará sobre este proceso.

Vacunado el 97% de estudiantes y empleados de Ciencias Médicas

La discrepancia en términos de vacunación es abismal con el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, donde el 97% de estudiantes, empleados y facultad está completamente vacunada.

Así lo aseguró a este diario la doctora Carmen Zorilla, quien está a cargo del proceso de vacunación en el RCM, donde anticipando que en agosto se retornaría a las clases presenciales empezaron a solicitar a los decanatos información de personas vacunadas en sus unidades.

“Eso fue antes de que el secretario de Salud, la presidencia de la UPR o la Junta de Gobierno establecieran como política la vacunación de estudiantes”, detalló al agregar que los pocos que quedan sin inocular se invitarán a unas clínicas que iniciaron ayer y se extenderán por las próximas semanas.

“Tenemos un total de 4,946 personas en nuestra comunidad, incluyendo estudiantes, facultad y empleados- y de esos 4,815 están vacunados”, expresó la semana pasada la reconocida profesora.

“La diferencia aquí es que toda la comunidad tiene una visión salubrista. Están conscientes de que están en escenarios clínicos y que están rotando por las comunidades. No queremos que estén en riesgo ni que ellos pongan en riesgo a los que van a atender. Es parte de nuestra conciencia y lo tenemos claro”, explicó.

La Católica comenzará a contabilizar esta semana

En la Universidad Católica, por ejemplo, el licenciado José Frontera, vicepresidente de la institución -con recintos en Ponce, Arecibo y Mayagüez- explicó que se encontraban actualizando el censo de estudiantes que habían sido inmunizados.

Detalló que es una gestión que recién comenzó a solicitarse a los alumnos pues, como no había obligatoriedad por parte del Departamento de Salud, se había decidido no hacerlo compulsorio a su matrícula.

“Desde enero hemos vacunado a más de 3,000 personas en la universidad entre empleados, profesores y estudiantes. En este momento estamos actualizando la información porque como no había controles respecto a la edad, no estábamos levantando el dato. Ahora lo estamos haciendo para tener una idea clara de regreso a clases”, sostuvo.

Acotó que debido a la cercanía del inicio de clases presenciales se estableció un retorno escalonado al modo presencial.

“Con esta situación no estaremos de vuelta con todos los cursos en agosto. Los laboratorios y cursos prácticos que requieren presencialidad iniciarán primero con los estudiantes que están vacunados e iremos incrementando para cumplir con las reglas de Salud. Así que vamos a mantenernos en formato híbrido. Para la primera fase se espera un 25% de los estudiantes vacunados y un segundo bloque en octubre con el 50%. Ya para enero esperamos estar completamente al 100%”, explicó.

Actualmente, la Universidad de Ponce tiene una matrícula proyectada de entre 9,000 a 10,000 estudiantes y unos 1,000 empleados docentes y no docentes. Las clases están calendarizadas a comenzar el 9 de agosto en la Escuela de Derecho y el 16 en el resto de la población universitaria.

Frontera manifestó que hay unos 100 salones preparados tecnológicamente para ofrecer clases de forma sincrónica -tanto presencial como a distancia- a los alumnos matriculados. De otra parte, indicó que la institución ha tomado medidas de prevención que incluyen exigir el uso de mascarillas y un distanciamiento de tres pies entre personas.

“Además, hay cursos en los que solo habrá una rotación de estudiantes para que todos puedan tener acceso a laboratorios; los salones tienen un sistema de aite con control de calidad para prevenir humedad y hongos y hemos provisto estaciones de limpieza de manos en todos los edificios”, agregó.

En Ana G. Méndez tampoco hay un censo actualizado

Hasta la semana pasada en la Universidad Ana G. Méndez se desconocía cuántos de sus 14,000 alumnos matriculados hasta ese entonces cumplían con el requisito de vacunación para poder participar de clases presenciales, sostuvo Mayra Cruz Rivera, vicepresidenta de mercado y asuntos estudiantiles de la institución que tiene tres campus en Cupey, Carolina y Gurabo y presencia a nivel isla con facilidades en Ponce, Cabo Rojo, Yabucoa, Cayey, Barceloneta, Aguadilla, Jayuya y Bayamón.

Ana G. Méndez ha sido aliado del gobierno en los esfuerzos de vacunación, ubicando centros de inoculación certificados por el Departamento de Salud en algunas de sus facilidades.

“En cambio, cuando el proceso se abrió para los jóvenes, honestamente, no tuvimos la respuesta que esperábamos como pasó al principio que sí venía mucha gente, no solo estudiantes y empleados, sino personas de la comunidad”, destacó.

Precisó que en cuanto a censo no tenían para la semana pasada un aproximado de alumnos vacunados porque recién se había impuesto la orden administrativa por parte del gobierno.

“Hoy (27 de julio) el presidente de la universidad emitió una orden que explica la nueva disposición de salud requiriendo la vacunación para poder tener estudios presenciales”, acotó.

Dijo que la dinámica no afectará el inicio del semestre, pues la institución está preparada para ofrecer cursos remotos o de manera híbrida.

“Vamos a ir sobre el inventario, pero posiblemente hay jóvenes que no regresan a la universidad hasta el 23 de agosto que comienzan las clases y esa será nuestra oportunidad para validar quiénes están vacunados e invitarlos a que formen parte del proceso de inmunización que hay en el país. Ya estamos haciendo arreglos con el Departamento de Salud para que a través de la coalición VOCES puedan visitar todos nuestros centros universitarios”, recalcó Cruz Rivera.

Añadió que se está motivando y orientando a la población estudiantil a través de campañas publicitarias en redes sociales y radio.

“Lo importante es que sepan que, si optan por la modalidad presencial, que es la que todos están esperando, tienen que estar vacunados. De lo contrario, el que no desee vacunarse sin justificación religiosa o por razones de salud, debe matricularse en la modalidad remota. Pero, que quede claro que esto no va a postergar el reinicio de clases”, manifestó Cruz Rivera al agregar que la matrícula proyectada entre todas las unidades es de 30,000 estudiantes.

Asimismo, expresó que para mantener un control de los datos recopilados se creará un sistema de QR CODE que, además de llevar un registro de estudiantes y empleados vacunados, permitirá facilitar un sistema de rastreo de casos de surgir contagios del virus.

La Inter ha confirmado la inoculación en 1,720 alumnos

En declaraciones escritas, el licenciado Manuel J. Fernós, presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, explicó que, según información recopilada por la institución unos 1,720 estudiantes habían evidenciado haber iniciado o completado el proceso de vacunación contra el COVID-19, de un total de 11,269 estudiantes que se habían matriculado a mediados de la semana pasada.

En cambio, aclaró que los datos del censo apenas se empezaron a solicitar a los alumnos a través de una herramienta digital en la que los estudiantes deben registrar su evidencia de vacunación para ser validada.

“Sobre el retorno a clases, todos nuestros salones están preparados para ofrecer la enseñanza en la modalidad presencial y a la vez equipados para brindar, simultáneamente, clases a distancia y de manera híbrida. Nuestros empleados docentes y no docentes estarán vacunados por lo que invitamos a los estudiantes que aún no lo han hecho a que se vacunen. En cuanto a los estudiantes vacunados, estos podrán tomar clases de manera presencial. Mientras, los estudiantes no vacunados podrán tomar las clases en salas virtuales en vivo”, dijo Fernós al distinguir que la matrícula proyectada entre los recintos de la Interamericana es de unos 32,000 estudiantes.

Sagrado Corazón pide que completen formulario digital

Según la decana de estudiantes de la Universidad Sagrado Corazón, hermana Madeline Ortiz Rivera, la institución tiene proyectada para este semestre una matrícula de hasta 4,300 estudiantes, a los cuales se les está solicitando que completen un formulario digital donde deben presentar evidencia de vacunación o justificación del porqué no se han vacunado.

“Hasta el momento, de los 795 alumnos que han llenado el formulario, 751 están vacunados. Esto significa que casi un 95 por ciento de los estudiantes que han respondido completaron el ciclo de vacunación”, expresó por escrito Ortiz Rivera.

Enfatizó que para “proteger la salud de nuestra comunidad” será necesario que toda persona que interese acceder al campus presente la evidencia de vacunación “completa” contra el COVID-19.

“Aquellos estudiantes que por alguna razón no estén vacunados a la fecha de inicio de clases tendrán la opción de tomar sus cursos y acceder a servicios de forma virtual este semestre”, indicó al agregar que, a partir de hoy, 4 de agosto, se ofrecerán todos los servicios de manera presencial.

Asimismo, se informó que las residencias estudiantiles reabrirán este semestre y también será requisito estar vacunado para poder vivir en las mismas.

Mientras tanto, la decana recordó que este semestre académico se mantienen las cinco modalidades de enseñanza que se estuvieron utilizando el año pasado: presencial flexible (el curso se ofrece desde el salón de clase y se transmitirá simultáneamente por videoconferencia de Zoom); videoconferencia (el 100% del curso es de este modo); híbrido flexible (el curso se ofrece 50% como presencial flexible y 50% totalmente en línea mediante el portal institucional); híbrido virtual (el curso se ofrece 50% vía videoconferencia (Zoom) y 50% totalmente en línea mediante el portal institucional); y totalmente en línea (100% mediante el portal institucional).