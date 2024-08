Para el gobernador Pedro Pierluisi, se está en “el peor momento para estar hablando de un aumento” en el servicio de energía eléctrica.

Estableció que la ciudadanía se ha afectado en los pasados días por los relevos de carga, debido a los problemas de generación que se presentan. Además, señaló que todavía LUMA Energy no ha llevado el servicio de energía a los “bolsillos” afectados tras el paso de la tormenta Ernesto hace dos semanas.

Sin embargo, LUMA Energy ha confirmado que solicitó un aumento en la tarifa para cubrir un deficit de $54 millones que se generó durante el verano en la compra de combustible. Sera el Negociado de Energía quien evaluará la petición para establecer si corresponde un ajuste en la tarifa, que actualmente está a 22 centavos el kilovatio hora.

“Así que eso está en manos del Negociado de Energía. Ya el gobierno no es el que decide si se aumenta la factura de la luz. Realmente, eso está en manos del Negociado desde hace muchos años y así debe ser, para que la política no entre en la ecuación y la decisión sea una objetiva, profesional. Así que en su momento el Negociado es el que tomará esa decisión y yo podré comentarla. Pero, ahora mismo esto no está en tiempo. Lo que pasa es que, obviamente, el Negociado recibe información del costo de compra de combustible mensualmente”, explicó Pierluisi a la prensa, tras participar del Puerto Rico Tourism Summit 2024, que se realiza en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

Tras dejar claro su parecer, el gobernador opinó que la empresa a cargo de la generación de energía, Genera PR, “debe utilizar lo más posible las fuentes de generación menos costosas”. Por ello, urgió a que reparen aquellas que utilizan el gas natural o petróleo como fuente de generación. Su teoría es que no deben “estar utilizando las que queman diésel, porque las que queman diésel son muy costosas. Entonces, cuando se está quemando diésel, pues eso impacta, impacta los costos”.

Además, el gobernador urgió que Genera también cambie el uso de diésel a gas natural en las unidades de emergencia que tiene el sistema.

Por otro lado, en declaraciones escritas LUMA Energy justificó el pedido del aumento tarifario. En la expresión, que no se le atribuyó a ningún funcionario, se indicó que “LUMA no compra, maneja ni controla el combustible para la generación ni determina el impacto que los costos del combustible tienen en las tarifas de los clientes. Genera PR maneja el combustible para la generación, y las tarifas de electricidad las establece el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Es importante recordar que los aumentos en las tarifas previas han estado relacionados con los costos de combustible de generación, que LUMA no compra, utiliza ni controla”.