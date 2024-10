Los electores que hayan solicitado voto adelantado por correo y sus papeletas fueron devueltas a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA), debido a errores en las direcciones, podrán recogerlas personalmente en el edificio de Operaciones Electorales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), localizado cerca de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, en Hato Rey, se informó este sábado.

La fecha límite que se proveyó para buscarlas es hasta el próximo sábado, 2 de noviembre, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

La presidenta interina, Jessika D. Padilla Rivera, dio a conocer los detalles de esta medida, al destacar la importancia de que, previo a ir a buscar sus papeletas, el elector valide que, en efecto, su sobre fue devuelto y que se encuentra en dichas facilidades. Para esto, deberá comunicarse al (787) 777-8682 Ext. 4018, 4106, 2429, 2167, 4058, al (787) 764-5601 o al (787) 945-2374. También, pueden comunicarse a través de correo electrónico a java@cee.pr.gov.

“En ánimo de garantizar que ningún elector al que se le haya aprobado el voto adelantado por correo, pero que sus papeletas fueron devueltas a la JAVAA por esta situación se quede sin votar, la Comisión determinó autorizar la entrega de estos sobres, de forma presencial, con los controles necesarios para asegurarnos que sean entregados a los electores que así lo solicitaron”, manifestó Padilla Rivera en comunicado de prensa.

Adviertió que es necesario que los votantes presenten una identificación valida al momento de realizar la gestión.

También informó que la Comisión publicará en sus plataformas sociales y en cualquier otro medio que sea necesario, el listado de electores a los cuales el correo postal no ha podido entregar sus sobres debido a la situación antes expuesta, aún cuando se hayan realizado las gestiones pertinentes para validar y corregir cualquier dato erróneo en la dirección provista a la CEE.

De inmediato, no se informó qué pasaría con los electores que no puedan recoger sus papeletas y no hayan votado por adelantado.