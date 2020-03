Ni la secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones; ni el nominado secretario de Estado, Elmer Román; ni el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor L. López, cuentan con la confianza del representante Gabriel Rodríguez Aguiló tras filtrarse el contenido del informe sobre el mal manejo del almacén de suministros sin repartir en Ponce.

El presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, quien tronó contra Justicia por no haber provisto el informe en el tiempo estipulado ayer por el Tribunal de Apelaciones, manifestó que los testimonios de los funcionarios no concuerdan con lo que dice el documento.

Rodríguez Aguiló explicó que “si yo miro lo que dice el informe, el que leí no por la vía oficial, porque Justicia lo ha enviado, y lo comparo con las resoluciones y los testimonios bajo juramento de la secretaria de Justicia, Dennise Longo; el nominado secretario de Estado, Elmer Román y el comisionado del NIE (Héctor L. López), que ofrecieron unas justificaciones para no entregar el informe, no fueron ciertas”.

Los funcionarios aseguraban que el polémico informe -que se reduce a un resumen de los hechos- contenía nombres de agentes, confidencias y estrategias vitales de investigación que ponían en riesgo la pesquisa.

“El informe no arroja evidencia de nada, de que se estaba escondiendo el almacén… Sencillamente, a la Cámara de Representantes no se nos dijo la verdad”, soltó el representante.

“No hay alegato de algún acto criminal, ahí no dice que se escondieron los suministros. Al contrario, indica que parte se repartió…”, añadió.

Primera Hora recibió el informe por parte del Departamento de Justicia a las 11:11 a.m., pero la Cámara de Representantes no, según reveló.

Rodríguez Aguiló indicó que una vez llegue el documento será comparado a profundidad con las transcripciones de las vistas realizadas en el Capitolio.

Por el escandaloso hallazgo del almacén, y su mal manejo, la gobernadora Wanda Vázquez destituyó al entonces comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Carlos Acevedo; a la secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar; y al secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, a quienes les retiró la confianza.

“Si nosotros miramos el comportamiento de la gobernadora, que le retiró la confianza a los otros funcionarios, habrá que ver si va a actuar con la misma vara con los demás… Si me preguntas, en ninguno de los tres (Longo, Román y López) tengo confianza”.

De probarse que los funcionarios mintieron a la Cámara de Representantes, se expondrían a un referido por parte de la Comisión Especial al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente por perjurio.