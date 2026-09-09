La jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra Alberto Juan Esteves Vergne, de 61 años, por tentativa de robo en su modalidad grave y portación y uso de un arma blanca.

De acuerdo con la investigación de la División de Robos del CIC de San Juan, en la tarde del 7 de septiembre, el imputado entró en la Farmacia Caridad, localizada en la avenida Ashford, en Condado y fue confrontado por un empleado cuando iba a salir con mercancía sin pagar.

En ese momento, se alega que le mostró un cuchillo y lo amenazó para poder escapar.

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Alberto J. Esteves Vergne, enfrenta cargos por tentativa de robo agravado y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

Posteriormente, en el exterior de la farmacia amenazó con el arma blanca a una persona sin hogar. El cuchillo fue ocupado como evidencia.

La investigación estuvo a cargo de la agente Sylvia Nieves Rodríguez, bajo la supervisión de la sargento Joanlee Rivera Ramos y los cargos fueron formulados por la fiscal María Sophia Cruz Colón.

El imputado fue encarcelado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $40,000.