Para inicios de junio decenas de miles de estudiantes puertorriqueños que cursan de Kindergarten a cuarto año de escuela superior -independientemente del nivel de ingresos de sus progenitores o tutores- recibirán una nueva ronda de dinero para asistencia alimentaria de verano como parte del programa federal Pandemic EBT que gestiona la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) del Departamento de la Familia.

Así lo sostuvo Alberto Fradera Vázquez, administrador de Adsef, al indicar que al igual que ocurrió durante la pandemia el beneficio de Pandemic EBT estará disponible para todos aquellos alumnos de Kindergarten a duodécimo grado que están matriculados en escuelas públicas, privadas y sin fines de lucro que están adscritas al Programa de Comedores Escolares. Estudiantes de escuelas privadas que tienen programas de alimentos por su cuenta, no cualifican para el beneficio económico.

Aunque en el pasado el beneficio constaba de $119 mensuales por cada alumno matriculado en un plantel cualificado, en esta ocasión la cifra de dinero a otorgar no ha sido estipulada, pero podría ser similar. Cabe señalar que el beneficio será para cubrir el periodo de junio y julio, meses que los estudiantes están “fuera de los planteles”.

El Pandemic -EBT se creó para proveer ayuda económica a estudiantes que se vieron afectados por los cierres o reducción de horarios escolares por la emergencia del COVID-19.

“Estamos en el trámite final administrativo de recibir los fondos. Hace aproximadamente tres a cuatro días que firmamos el ‘grant award’ para que se haga la transferencia de fondos”, determinó Fradera Vázquez al indicar que los fondos federales que llegan a través del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ascienden a $45 millones.

Expresó que el gobernador Pedro Pierluisi estaría anunciando más adelante otros detalles del programa, cuyo beneficio debe activarse en “las primeras semanas de junio”.

A preguntas de Primera Hora acotó que el estimado de alumnos cualificados podría estar cerca de los 400,000 que fueron impactados en las pasadas rondas del programa federal.

“Esperamos más o menos eso... el número puede variar un poco por la matrícula en las escuelas y hay que ver también cuántos colegios entraron o salieron del programa de Comedores Escolares”, especificó.

Puntualizó que se trabaja a todo vapor para que el desembolso se lleve a cabo de una manera “ágil y rápida” y en las próximas semanas se debe estar explicando al público el proceso de solicitud.

Aquellos estudiantes que cualifiquen y participan del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) no tendrán que hacer ninguna gestión para recibir el dinero, pues el depósito se hará directo a la Tarjeta de la Familia. Mientras, los que no participan del PAN tendrán que llenar la solicitud por Internet. Quienes no participen del PAN recibirán una Tarjeta de la Familia por correo postal. Será con esta tarjeta que se podrá comprar alimentos no procesados en los cerca de 3,000 establecimientos que acepten la Tarjeta de Familia. La agencia aún no ha determinado si los alumnos que recibieron el beneficio durante la pandemia -y cualifican para esta nueva ronda- pueden utilizar la misma tarjeta.

Es importante que la ciudadanía sepa que los depósitos se realizan por cada menor, no por familia. Esto indica que en un hogar de cuatro estudiantes cualificados, se recibirían cuatro depósitos mensuales.