El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago rechazó haber tenido un exabrupto luego de que el gobernador Pedro Pierluisi culminó su Mensaje sobre el Estado de Situación del País en el hemiciclo de la Cámara de Representantes.

Dalmau Santiago dijo que mantiene buena comunicación con Pierluisi y sostuvo que ambos intercambiaron saludos hoy cuando coincidieron en un canal de televisión.

“De la misma manera que el gobernador finalizó su mensaje con un estribillo político hacia la estadidad y pidiendo respeto, yo le contesté de igual manera. Yo defiendo el Estado Libre Asociado (ELA) y el mismo mandato que el gobierno tiene del pueblo, lo tiene la Asamblea Legislativa, que es compartida por otros partidos”, expresó Dalmau a preguntas de periodistas en el Capitolio.

“Aquí no hay falta de respeto. Los parlamentos son para hablar. Yo no le falté el respeto a nadie. Usé las propias palabras del gobernador. Si usted no respeta el mandato del pueblo, el pueblo no tiene por qué apoyarlo y le dije que todo lo que él anunció se ha logrado gracias a una relación política que hay con Estados Unidos, que allá se llama commonwealth y acá ELA”, agregó el líder senatorial.

-¿El gobernador está tratando de gobernar por decreto mediante órdenes administrativas y se está obviando el poder legislativo?, preguntó Primera Hora.

“No han podido desembolsar los fondos millonarios de Vivienda ni de Carreteras. Tienen $492 millones de fondos estatales no obligados en Salud, no han podido tener una política pública coherente para abrir las escuelas y solo un por ciento de los estudiantes de las escuelas públicas está asistiendo presencial, ¿eso puede ser un logro?. Ni siquiera por decreto este gobierno ha podido gobernar”, dijo Dalmau Santiago.

“Nosotros hemos presentado resoluciones de investigación y resoluciones para darle seguimiento a las asignaciones de fondos y a los desembolsos y a la labor que hace la Asamblea Legislativa, pero tiene que ser todo el mundo”, agregó.

¿Cómo entonces se resuelve el impasse?, insistió este diario.

“Si el gobierno no presenta medidas de una agenda nosotros la presentaremos”, dijo el líder senatorial.

Mencionó que él radicó una medida para que el Departamento de la Vivienda desembolse unos $3 mil millones de fondos que la Administración Federal para el Manejo de Desastres (FEMA, en inglés) asignó para la rehabilitación de casas dañadas por los huracanes Irma y María. “Han pasado dos años y no han desembolsado un solo centavo”, dijo para agregar que la medida busca otorgar vales a unas 3,500 familias que lo perdieron todo.

-¿Cómo está la comunicación entre la mayoría legislativa y el Gobernador?, preguntó Primera Hora.

“La cortesía no debe reñir con las posturas que uno defiende. De la misma manera que el Gobernador defiende sus posturas, tiene que ser el respeto para ambos lados, hay que respetar la postura que uno asume en este asuntos del estatus en que pensamos distinto. Yo usé la misma frase de él, usted defiende un mandato y yo defiende el mandato que le dio el pueblo a la Asamblea Legislativo, distinta a la de su partido y si usted no respeta el mandato, tampoco el pueblo lo puedo respetar. Esa fue la frase que él uso”, indicó Pierluisi.

Dalmau Santiago dijo que la consulta de los cabilderos estadistas “es otro concurso de popularidad”.

“Aquí se habla de mandato, el pueblo votó a favor de la unicameralidad contundemente bajo la administración de Luis Fortuño y Pierluisi y no hicieron nada. ¿El hecho de que la mitad del País haya votado, la otra mitad está en contra y se tiene que quedar callada y no defender sus posturas? El PNP se quedó callado cuando perdieron todos los plebiscitos que ganó el ELA. Lo que hicieron fue de manera engañosa sacar al ELA de la papeleta para por lo menos ganar un plebiscito porque si ponen el ELA en la papeleta pierden”, reclamó.

“Esto es como el deporte tu no quieres hacer lo que yo quiero, me llevo el guante y la bola y no hay juego. Esto no es democrático. No lo ha sido en los pasados plebiscitos. ¿El PNP respetó el mandato del plebiscito “Ninguna de las anteriores”? No lo respetó y ahora exigen que los respetemos, yo voy a respetar pero de igual a igual, ni más ni menos”, agregó Dalmau Santiago.

No fue categórico a la pregunta de si se uniría como amigo de la corte en el pleito que instó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández contra el Gobernador impugnado la ley 165 de 2020 que permite al gobernador convocar plebiscitos sin tener el aval de la Legislatura.