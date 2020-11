Funcionarios representativos de los partidos políticos comenzarían mañana lunes a revisar unas 50 actas descuadradas del voto ausente y adelantado.

Mientras tanto, las 46 mil papeletas que no habían sido adjudicadas y que aparecieron la pasada semana en más de un centenar de maletines en las bóvedas de la Junta Administrativa del Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) en el Coliseo Roberto Clemente ya fueron contabilizadas, pero los resultados no serán entrados en la página de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) hasta que no se verifiquen las actas, dijo hoy el director de Escrutinio del organismo electoral, Ferdinand Ocasio Vélez.

“Las 46,003 papeletas serán reflejadas en la página de la CEE una vez se culmine el cuadre de actas pues es un proceso necesario antes de elevarlo a su publicación”, dijo el funcionario en respuesta a preguntas sometidas por escrito por Primera Hora.

“Al momento, existen sobre 50 actas que esperan por revisión en mesa con maletines para identificar la procedencia del descuadre. Ese trabajo así como cualquier trabajo relacionado al cuadre de actas que corresponden al voto por adelantado se continuará realizando mañana lunes, 16 de noviembre”, sostuvo Ocasio Rosado.

-¿Cuándo comienza formalmente el escrutinio general de votos?, preguntó este diario.

“El escrutinio comenzó el miércoles, 11 de noviembre. Debido al volumen de maletines que contenían papeletas del voto por adelantado que la máquina de escrutinio no pudo leer, se comenzó el escrutinio trabajando en el conteo de esas papeletas. Tan pronto culminemos todos los trabajos relacionados a las papeletas no leídas por máquina, se dará paso al proceso de revisión de actas desde el Precinto 1 hasta el 110”, indicó el funcionario de la CEE.

El pasado viernes, Ocasio Vélez dijo a este diario que los funcionarios electorales serían adiestrados mañana lunes por lo que el proceso de escrutinio como tal comenzaría el martes. Aceptó que se les dará a los funcionarios de colegio un adiestramiento sobre cómo cuadrar actas. El mismo lo ofrecerá la Oficina de Educación de la CEE.

Dijo que este adiestramiento será “para que aquel que pudiera tener cualquier duda, para que vean cómo pueden cuadrarse (las actas) en el ejercicio de cuadre, pueda aclarar cualquier duda que haya en ese momento, para que los trabajos fluyan”.

Aclaró que la CEE les ha adiestrado sobre el proceso, tan reciente como esta misma semana, pero que han visto que se ha cometido la misma deficiencia en los problemas para revisar las actas de los 110 precintos electorales que se quedaron sin cuadrar.

La pasada semana en medio del descuadre de actas y tras el hallazgo de maletines sin contar de la JAVA, el Presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer anunció que habían solicitado una auditoría de las papeletas a la Oficina del Inspector General.

Por su parte, Ocasio Vélez sostuvo que proyectan que el escrutinio general culmine para mediados del mes de diciembre.

Reiteró que los trabajos del escrutinio comenzaron el miércoles, 11 de noviembre, con 60 mesas que cuentan con representantes de todos los partidos. “Los partidos tienen supervisores de línea y directores de piso. Los candidatos independientes Eliezer Molina (gobernación) y José Vargas Vidot (al Senado) han contado con observadores durante el proceso”, dijo.

Añadió que en el área de voto añadido a mano y recusado se trabaja desde el miércoles pasado con 20 terminales que se utilizan para identificar si estos electores que votaron añadidos a mano o que fueron recusados tenían derecho a votar. “Estos terminales tienen representación de todos los partidos”, indicó.

-Los casos en los tribunales, como la demanda del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), ¿afectarían el escrutinio?, preguntamos.

"Una vez comenzado un escrutinio, los tribunales carecen de facultad para detenerlo según el Artículo 13.4 del Código Electoral.

Este martes el Tribunal de Primera Instancia de San Suan llevará a cabo una vista virtual sobre la solicitud de mandamus que radicó el MVC con el que busca paralizar el escrutinio general hasta tanto la CEE entregue la lista de los electores que solicitaron voto ausente y adelantado.

La vista está programada para las 2:30 de la tarde mediante videoconferencia por la plataforma de Zoom.

“Hemos radicado hoy un recurso legal en el tribunal para solicitar el que se paralice el proceso de escrutinio hasta tanto no se haga entrega a los partidos políticos, particularmente unos documentos que hemos ido solicitando por más de un mes ya que entendemos que son necesarios, indispensables para poder auditar eficazmente el proceso de escrutinio y los votos recibidos. Y estamos hablando específicamente del voto adelantado y el voto ausente”, dijo el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín Rivera.