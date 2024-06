“Realmente, eso no me quita el sueño”.

Así, la candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Terestella González Denton reaccionó a la reunión que mantuvo el senador y exaspirante a la gobernación de esa colectividad, Juan Zaragoza, con el actual alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero Lugo.

La prueba de la reunión entre el senador de la Pava y el alcalde de la Palma fue colgada en la plataforma de X -antes Twitter- por Romero Lugo, quien apuntó a que estaban “compartiendo ideas” para San Juan y Puerto Rico.

Con mi buen amigo @JuanZaragozaPR almorzando y compartiendo buenas ideas para el futuro de San Juan y Puerto Rico. pic.twitter.com/35z9QnY0Gj — Miguel Romero (@Miguel_Romero_) June 19, 2024

Aunque Zaragoza no ha dicho públicamente que apoya la candidatura de Romero Lugo en San Juan, la publicación de la fotografía provocó cuestionamientos sobre sus lealtades al PPD.

Tras ser cuestionada por Radio Isla 1320, González Denton confirmó que hasta ahora no se ha reunido con Zaragoza, y precisó que tener de su lado al senador podría “ añadir valor” a su candidatura, pero no sería “ficha de éxito para mi”.

“Eso deja mucho que decir, realmente... de dónde están las prioridades. Pero realmente, yo sigo enfocada en lo que tengo que enfocarme. He estado abierta, y estoy abierta, a reunirme con gente de todas las ideologías de los partidos. Yo voy a ser alcaldesa de todos. Así que realmente, eso no me quita el sueño”, finalizó diciendo González Denton sobre la controversia.