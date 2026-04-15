Los contribuyentes boricuas han radicado, hasta las pocas horas que queda para culminar el ciclo contributivo del 2025 en este miércoles, unas 1,185,000 planillas de contribución sobre ingresos, “bien cerca del estimado de 1.2 millones de planillas que habíamos estimado”, precisó el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez.

Además, reveló que se han entregado ya $2,000 millones en reintegros a 917,000 contribuyentes. De hecho, reveló que este miércoles salió una nómina de $93 millones en reintegros, que beneficiará a 41,000 contribuyentes.

Asimismo, informó que se han solicitado unas 30,000 prórrogas para la presentación de planillas.

“En mi opinión, entiendo que ha sido un ciclo contributivo sumamente exitoso. Nuestro enfoque es que cerremos este ciclo contributivo durante el día de hoy de la misma manera”, sostuvo.

El secretario de Hacienda aprovechó para indicarle a los contribuyentes que, si no ha llenado su planilla, los centros que tiene la agencia para ayudar el proceso operarán hasta las 7:00 p.m. Mencionó que hay centros en Plaza del Caribe, en Ponce; Plaza de las Américas, en Hato Rey, y en Mayagüez Mall.