A dos meses y medio de que se aprobara el “cheque de alivio contributivo” y al cierre del ciclo contributivo, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, afirmó este miércoles que “lo que estamos esperando es el dictamen de la Junta” para determinar si se finalmente se les devolverá a la clase trabajadora un por ciento de lo que han pagado en contribuciones.

Mientras, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, augura que la decisión pudiese darse a conocer en “las próximas semanas”.

El panorama fue establecido durante un simposio sobre el futuro fiscal de Puerto Rico que realizó la Junta de Supervisión Fiscal en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, en Miramar, debido a las dudas que han surgido sobre si finalmente el alivio será concedido este alivio contributivo ante el tiempo que le ha demorado la Junta en su evaluación.

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Lo que adelantó el secretario de Hacienda es lo que significará este alivio contributivo para una familia trabajadora con uno o dos dependientes menores de 18 años que devenguen alrededor de $80,000 anuales. Afirmó que, basado en este ejemplo, la familia pudiese recibir un cheque de entre $1,500 a $2,000.

El pago se daría si finalmente la Junta aprueba que este alivio sea de $554 millones, tal y como aprobó la Legislatura.

Comentó que una vez reciban el visto bueno de la Junta, el pago comenzaría a emitirse en unas cuatro a cinco semanas después de la aprobación.

Pero, la Junta todavía no ha expresado su sentir sobre el alivio contributivo.

Se espera que durante la mañana el director de la Junta, Robert Mujica, atienda preguntas de la prensa sobre este alivio contributivo.

Por lo pronto, Pantoja Rodríguez explicó “toda la información que se requiere de nosotros se ha sometido ante la Junta. Obviamente, para estos procesos de desembolso de fondos públicos se requiere una autorización de la Asamblea Legislativa (que se dio a principios de febrero) y, conforme al Estado de derecho, una determinación de la Junta para que se pueda implementar. Estamos a la espera de eso, (la determinación de la Junta). Yo esperaría que en los próximos días la Junta haga una determinación final sobre esto, de manera que el gobierno de Puerto Rico pueda implementar este beneficio lo más pronto posible”.

Añadió que “yo siempre he comentado que se tenía que dar el espacio también al ciclo contributivo que transcurriera, porque el beneficio se computa a base de la planilla, la información que contenga la planilla. Y en la medida que el ciclo contributivo transcurriera, el Departamento tiene toda esa información, todas las planillas, de manera de poder hacer ese cómputo y enviar el beneficio. Así que estamos a la espera de la Junta de Supervisión Fiscal sobre ese particular y esperamos que en los próximos días recibamos alguna notificación al respecto”.

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Primero Hora cuestionó al secretario sobre la razón por la que esta evaluación de la Junta ha demorado dos meses y medio. La respuesta fue que “yo no puedo hablar por la Junta de cuándo va a bajar esa comunicación. Nosotros básicamente estamos a la espera de cualquier petición de información adicional o de la notificación de que en efecto ya podemos implementar el alivio”.

Alegó que toda la información solicitada por la Junta se ha entregado a tiempo.

¿Fueron muchos requerimientos de información o se han demorado en su análisis?, se le cuestionó.

“Es que como en todos estos procesos de asuntos fiscales, pues, uno envía información, surgen preguntas, surgen peticiones de información adicional y, pues, en ese proceso hemos estado, pero se ha sometido todo”, indicó Pantoja Rodríguez.

También se le inquirió que especificara, si entregar el alivio contributivo, afectaría las finanzas del gobierno y, si esta es la razón por la que han surgido múltiples peticiones de información de la Junta.

“Ese es el planteamiento (del gobierno), que implementar este alivio no va a crear un desbalance en las arcas del estado para poder implementar este alivio”, indicó el secretario de Hacienda.

Al no dar una respuesta concreta, se le señaló si la Junta está de acuerdo con su premisa.

“Yo quisiera que le preguntaran a la Junta eso”, fue la respuesta.

Poco después, el director de OGP expuso a la prensa que los $554 millones que se buscan devolver a los contribuyentes que hayan devengado menos de $150,000 anuales o que tengan dependientes menores de 18 años están disponibles.

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Aceptó, sin embargo, que la Junta cree que se deben utilizar para crear reservas presupuestarias para estar preparados para temas futuros, como la posibilidad de que se recorten fondos federales destinados a la salud, específicamente al Medicaid.

“A lo mejor la Junta, verdad, que tiene algún control en cuanto a los fondos del gobierno de Puerto Rico, pueda tener un pensar de comprarse una casa de aquí a 15 años y, a lo mejor, el gobierno entienda que en 15 años yo no me tengo que comprar esa casa”, indicó Rivera Berríos a modo de ejemplo.

El secretario de Hacienda, por su parte, indicó que el gobierno tiene varias reservas por si ocurren cambios en los fondos federales.

“Yo creo que inicialmente nosotros hicimos el planteamiento a base de los balances en caja y de las reservas que nosotros tenemos registradas conforme a las leyes y las resoluciones de presupuesto que se han hecho durante los años recientes. Y creo que le hemos aclarado sus dudas y sus preguntas sobre reservas que quizás ya vencieron, reservas que pueden ser utilizadas para otros propósitos. Creo que de ahí es que surge la mayor parte de las preguntas. Yo entiendo que nosotros teníamos la información correcta, pero eso fue parte del diálogo y pues yo entiendo que le aclaramos todas las preguntas”, puntualizó Pantoja Rodríguez.

Mientras, el director de OGP insistió que la promesa del gobierno es devolver el dinero a los contribuyentes en este alivio contributivo.

“Creo que hay un entendimiento de ambas partes y hay un consenso de que la prioridad ahora mismo es llevar el alivio contributivo como lo prometió la gobernadora de Puerto Rico, (Jenniffer González)”, sostuvo.

La gobernadora participó del simposio. No obstante, no atendió preguntas de la prensa.