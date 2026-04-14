El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Eddie Charbonier Chinea, reclamó este martes al gobierno de Jenniffer González Colón y la Junta de Supervisión de Fiscal que culminen ya con la negociación y encamine la entrega del cheque del alivio contributivo que se le prometió a los boricuas.

Es que, a un día de que culmine la radicación de las planillas de contribución sobre ingresos, aquellos que devengan menos de $150,000 o tienen dependientes menores de 18 años desconocen si se les retribuirá con el alivio contributivo prometido.

“Mi invitación al Ejecutivo es que entreguen esa data lo antes posible y acaben ya la negociación, porque la gente está esperando el chequecito”, manifestó Charbonier Chinea, en entrevista radial (NotiUno 630).

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El legislador apuntó a que la negociación está retrasada porque el ejecutivo enfrenta problemas de entregar a tiempo la información solicitada. Apuntó a que el problema también lo tiene la Asamblea Legislativa.

No obstante, indicó que mañana, miércoles, estará en un foro en el que se espera la presencia del director de la Junta, Robert Mujica, por lo que lo interrogará a la aprobación del alivio contributivo, aprobado a principios de febrero.

“Lo que la gente quiere escuchar y lo que estamos esperando todos y todas, es el alivio contributivo de una sola vez. Fue el proyecto que aprobamos en Cámara y Senado, con una certificación de $554 millones, que básicamente te daba el mismo alivio contributivo si se hubiese aprobado la reforma. ¿A cuánto estamos? Estamos a 14, ya mañana culmina el cierre de lo que es el ciclo contributivo para que las personas radiquen planillas. ¿Dónde está eso y cuál es el estatus hasta ahora? Pues, Cámara y Senado aprobamos con una certificación. En la etapa que estamos, el Ejecutivo, entiéndase, verdad, la gobernadora y su equipo del componente fiscal, y la Junta de Supervisión Fiscal han estado pidiendo extensiones y un intercambio de información y data que la Junta le ha pedido al Ejecutivo. Yo lo que les pido, a la rama ejecutiva, que yo, si fuera, si me tocara a mí, yo estuviera todas las mañanas llamando a Robert Mujica, dándole los buenos día y preguntándole: ‘¿Dónde están mis chavos? ¿Dónde están los chavos de la gente? ¿Cuándo sale esto?’ Y engtregarle la información lo antes posible”, expresó el legislador.

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Lo que prevé el representante es que la Junta no apruebe los $554 millones, sino una cifra menor, y que la Legislatura tenga que aprobar nuevamente una medida para poder entregar tal alivio contributivo. Dijo que ya están preparados para ejecutar.

“Porque, nos guste o no, la Junta tiene poder para manejar los asuntos fiscales en Puerto Rico”, aceptó.

La propuesta de la gobernadora para dar este cheque surgió ante los retrasos que se registraría en la Legislatura para aprobar la reforma contributiva que prometió. Con el mismo, se busca aumentar la deducción por dependiente menor de 18 años de $2,500 a $5,000, así como conceder la baja en la tasa contributiva prometida a la clase trabajadora que devengue menos de $150,000 anuales a través de una devolución del por ciento que se proyectaba dar con la reforma.