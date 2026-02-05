La Junta de Supervisión Fiscal no le ha dado el visto bueno al “Cheque de Alivio Contributivo”, pues la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) todavía no ha certificado el impacto fiscal que tendría el desembolso millonario que pretende hacer el gobierno para cumplirle al contribuyente su promesa de bajar las tasas contributivas, aceptó el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la mencionada agencia, Francisco Domenech.

Reveló, sin embargo, ya hay ciertos acuerdos con la Junta. Pero, no para conceder todo el alivio contributivo que deseaba dar la gobernadora Jenniffer González Colón en este ciclo contributivo.

“La cantidad que la Junta ha aceptado que está disponible es menor que los $554 millones, (que costaría el alivio contributivo prometido). Estamos todavía en conversaciones”, afirmó el funcionario en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

No precisó cuánto dinero la Junta de Supervisión Fiscal ha aceptado que se pudiera conceder en este cheque prometido. En parte, no reveló la decisión, porque la postura de la Junta no es final y firme. El ente requiere la certificación del impacto fiscal que debe emitir AAFAF.

Domenech explicó que las conversaciones con la Junta se centran en que el gobierno tiene $880 millones disponibles para cubrir los $554 millones que se estima costaría el “Cheque del Alivio Contributivo”. Pero, dijo que también el gobierno debe demostrar que está reduciendo los gastos presupuestarios para demostrar responsabilidad fiscal.

“Estamos haciendo reducciones para que no haya un problema en decirnos: ‘No te voy a autorizar a tocar esas reservas por el gasto gubernamental’”, expuso.

Aun con los pasos que da el gobierno para demostrar capacidad para utilizar varias reservas que dejó la pasada administración de Pedro Pierluisi entre el 2022 al 2024 para conceder este alivio contributivo, el secretario indicó que sin la certificación del impacto fiscal no habría una decisión de la Junta.

“Exacto, hasta que entreguemos la certificación no va a haber una expresión de la Junta y por eso es que no quiero entrar en los detalles, porque son conversaciones que continúan. Sí nos hemos ido poniendo de acuerdo en que hay partidas de las identificadas para pagar, que sí ellos, que la Junta estaría de acuerdo que están disponibles. Pero todavía las conversaciones continúan y estimo que van a continuar por varios días más”, detalló Domenech.

Indicó que la medida legislativa para conceder el “Cheque de Alivio Contributivo” fue firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón tarde el martes, por lo que todavía están en el término que concede la Junta de Supervisión Fiscal para tener la certificación del impacto fiscal que requieren de toda medida legislativa aprobada.

Comentó, además, que este jueves y mañana, viernes, tienen reuniones con la Junta para continuar discutiendo la posibilidad de conceder el alivio contributivo.

La propuesta de la gobernadora para dar este cheque surgió ante los retrasos que se registraría en la Legislatura para aprobar la reforma contributiva que prometió. Con el mismo, se busca aumentar la deducción por dependiente menor de 18 años de $2,500 a $5,000, así como conceder la baja en la tasa contributiva prometida a la clase trabajadora que devengue menos de $150,000 anuales a través de una devolución del por ciento que se proyectaba dar con la reforma.