Se acaba el mes y todavía es incierto si los trabajadores y padres de hijos menores de 18 años recibirán un alivio contributivo por el año contributivo 2025.

Es que la Junta de Supervisión Fiscal todavía no ha dado el visto bueno para que el gobierno pueda poner en vigor el “Cheque de Alivio Contributivo” que impulsó la gobernadora Jenniffer González Colón, tras los retrasos en la Legislatura para aprobar una reforma contributiva.

La medida legislativa que haría realidad que los contribuyentes que hayan devengado menos de $150,000 anuales o tenga hijos de menos de 18 años reciban de vuelta lo que se hubieran economizado con una reforma contributiva se firmó el pasado 3 de febrero.

El gobierno tenía siete días para entregar una certificación fiscal, la cual es requerida por la ley Promesa, para que la Junta evalúe si daba el visto bueno a la medida.

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, informó a Primera Hora que habían solicitado una prórroga para entregar la información. La fecha límite que se puso venció ayer, 20 de febrero.

Desde entonces, ¿qué ha pasado?

El director del ente fiscal, Robert Mujica, envió ayer, viernes, una carta a Domenech en la que le concedió al gobierno una segunda extensión para entregar la certificación que detalle el impacto fiscal de la medida en las cuentas del gobierno.

“La Junta de Supervisión agradece los datos y la información proporcionados por la Agencia Fiscal y la Autoridad de Asesoría Financiera, así como el diálogo continuo para ayudar a la Junta de Supervisión a analizar el efecto de la JR 6-2026 en la situación financiera actual del Estado Libre Asociado. Dada la continua colaboración entre el Gobierno y la Junta de Supervisión, extendemos el plazo para la presentación de la certificación requerida por la sección 204(a)(2) de PROMESA para la JR 6-2026 hasta el viernes, 27 de febrero de 2026″, dice la misiva.

La Junta Fiscal tiene la potestad de no dar paso a la propuesta, debido a su impacto fiscal. El poder se le concede la ley federal Promesa.

Ha trascendido que la Junta ha avalado, de manera preliminar, el uso de una cantidad menor a las $554 millones que la gobernadora dispuso para dar el alivio contributivo. La cifra no se ha dado a conocer, ya que las conversaciones para llegar a un entendido continúan.

La propuesta de la administración es utilizar economías generadas bajo la administración del exgobernador Pedro Pierluisi, de $813.7 millones, para repartir el cheque entre aquellos que devengan menos de $150,000 o tienen dependientes menores. El dinero que les llegaría a los contribuyentes sería calculado a base de las rebajas contributivas que propuso la gobernadora en su reforma contributiva. Además, por el incentivo de aumentar de $2,500 a $5,000 la deducción por hijos menores de 18 años.

El gobierno pondera que, de ser aprobado este alivio contributivo por la Junta, el dinero le sea entregado a los contribuyentes entre cuatro a seis semanas después de haber culminado la radicación de planillas de contribución sobre ingresos. Esa fecha límite es el 15 de abril.