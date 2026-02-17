El gobierno tiene hasta este viernes, 20 de febrero, para entregar todos los documentos solicitados por la Junta de Supervisión Fiscal para que puedan evaluar si le dan el visto bueno al “Cheque de Alivio Contributivo” que promovió la gobernadora Jenniffer González Colón.

Esto representa que el futuro del dinerito que espera recibir la clase trabajadora que devenga menos de $150,000 anuales y los padres de menores de 18 años todavía es incierto.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, fue el que reveló la nueva fecha límite que dio la Junta para cumplir con los requisitos. El principal era entregar un análisis del impacto fiscal de la medida.

“Es parte de las dinámicas naturales con la Junta. Fue una prórroga acordada, se entregarán los documentos que ellos pidieron adicionales al 20 de febrero y es parte normal de, una vez se aprueba una ley, cómo empieza esa interacción multidireccional entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico”, explicó.

La Junta Fiscal tiene la potestad de no dar paso a la propuesta, debido a su impacto fiscal. El poder se le concede la ley federal Promesa.

Ha trascendido que la Junta ha avalado, de manera preliminar, el uso de una cantidad menor a las $554 millones que la gobernadora dispuso para dar el alivio contributivo. La cifra no se ha dado a conocer, ya que las conversaciones para llegar a un entendido continúan.

La propuesta de la administración es utilizar economías generadas bajo la administración del exgobernador Pedro Pierluisi, de $813.7 millones, para repartir el cheque entre aquellos que devengan menos de $150,000 o tienen dependientes menores. El dinero que les llegaría a los contribuyentes sería calculado a base de las rebajas contributivas que propuso la gobernadora en su reforma contributiva. Además, por el incentivo de aumentar de $2,500 a $5,000 la deducción por hijos menores de 18 años.

Peña Payano indicó que el cheque no está atado al reintegro, que ya el Departamento de Hacienda comenzó a enviar a aquellos que tengan sobrantes bajo las reglas contributivas actuales.

Indicó que, de aprobarse el alivio contributivo promovido por González Colón, Hacienda espera remitir el nuevo cheque a los contribuyentes que apliquen entre cuatro a seis semanas después del 15 de abril. Este es el último día que tiene un contribuyente para radicar la planilla del año 2025.