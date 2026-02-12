Todavía no hay certeza de que el “Cheque de Alivio Contributivo” que impulsó la gobernadora Jenniffer González Colón ante la tardanza de la Legislatura en aprobar una reforma contributiva se vaya a hacer realidad.

El secretario de la gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech, informó a Primera Hora que las conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para que avale la propuesta que devolvería dinero a los contribuyentes de devenguen menos de $150,000 anuales o tengan hijos menores de 18 años se extenderán por varios días adicionales.

No precisó si ya entregó la certificación fiscal que requiere la Junta para culminar la evaluación. El gobierno tiene hasta finales de esta semana para emitirla.

“Por mutuo acuerdo de las partes, las conversaciones continuarían unos días adicionales para que la FOMB (Junta) y el gobierno estén alineados en las partidas que se utilizarían para pagar el alivio contributivo. Las conversaciones han sido bien productivas y positivas; y van en la dirección correcta para darle ese alivio contributivo al bolsillo de la gente”, precisó Domenech.

Es conocido desde la pasada semana que la Junta ha avalado, de manera preliminar, el uso de una cantidad menor a las $554 millones que la gobernadora dispuso para dar el alivio contributivo. La cifra no se ha dado a conocer, ya que las conversaciones para llegar a un entendido continúan.

La propuesta de la administración es utilizar economías generadas bajo la administración del exgobernador Pedro Pierluisi, de $813.7 millones, para repartir el cheque entre aquellos que devengan menos de $150,000 o tienen dependientes menores. El dinero que les llegaría a los contribuyentes sería calculado a base de las rebajas contributivas que propuso la gobernadora en su reforma contributiva. Además, por el incentivo de aumentar de $2,500 a $5,000 la deducción por hijos menores de 18 años.

Aunque la propuesta se aprobó por legislación, la ley Promesa le da la potestad a la Junta de Supervisión de vetar leyes que afecten el erario.

El pasado martes el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña, informó que la administración podría acudir a los tribunales a reclamar los fondos, si la Junta no accede a dar el “Cheque de Alivio Contributivo”.