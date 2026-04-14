El Departamento de Hacienda celebró que, a horas de vencer el término para someter la planilla de contribución sobre ingresos mañana, miércoles, 15 de abril, se habían cumplido las expectativas de radicación que había estimado.

Asimismo, los reintegros ya superan por más de $118 millones la cantidad desembolsada a los contribuyentes el año pasado a esta misma fecha.

De acuerdo con la información provista por Hacienda a Primera Hora sobre este ciclo contributivo 2026, a la fecha de ayer, lunes, se habían radicado 1,151,078 planillas de contribución sobre ingresos de individuos.

Hacienda había estimado recibir entre 1.1 y 1.2 millones de planillas al cierre del ciclo contributivo 2026, por lo que esa expectativa podría decirse que ya está, prácticamente, alcanzada.

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“En el Departamento (de Hacienda) estamos muy satisfechos con el apoyo y la diligencia de los contribuyentes durante este periodo. A solo días de cerrar el ciclo, ya básicamente cumplimos la meta de radicación de planillas”, celebró el secretario de la agencia, Ángel L. Pantoja Rodríguez.

Ángel Pantoja, secretario de Hacienda ( Alejandro Granadillo )

El funcionario dejó saber, además, que en lo que respecta a los reintegros, hasta ayer, lunes, se han desembolsado $1,956,538,858, correspondientes a 877,325 planillas.

Esa cifra representa una cantidad de $118,948,649 adicionales en comparación con la misma fecha del año pasado, aseguró el funcionario.

De ese total desembolsado, $1,421.8 millones corresponden al Crédito por Trabajo, que ha sido reclamado en 689,352 planillas.

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Cabe resaltar que el Crédito por Trabajo incluye un ajuste por inflación para el año contributivo 2025, que representa un beneficio de $52.2 millones más de lo desembolsado por este concepto para la misma fecha de 2025.

Pantoja Rodríguez destacó que, como parte de los esfuerzos del Departamento de Hacienda para atender al público, en las Ferias de Servicio que llevaron a cabo entre enero y marzo a través de toda la Isla, incluyendo a Vieques y Culebra, atendieron a unas 1,500 personas. Tan solo en marzo, realizaron 17 ferias en 13 municipios, indicó.

Asimismo, resaltó que en los Centros de Preparación y Radicación de Planillas Electrónicas se les ha brindado atención a 19,147 contribuyentes.

Dichos centros, que para esta ocasión se han ubicado en Plaza Las Américas, Plaza del Caribe en Ponce y Mayagüez Mall, estarán disponibles todavía hoy y mañana, último día para someter la planilla, en el horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Las citas están disponibles a través de hacienda.turnospr.com.

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El secretario de Hacienda recordó que la fecha límite para radicar la planilla, o solicitar una prórroga, es este miércoles 15 de abril.

Aquellos contribuyentes que necesiten más tiempo para completar su planilla deberán solicitar una prórroga en o antes de mañana a través de SURI.

Subrayó que es importante que el contribuyente sepa que la prórroga no extiende el término para pagar cualquier balance pendiente.

Recordó, además, que cumplir a tiempo con la radicación de la planilla, o la solicitud de prórroga, puede ser importante para mantener la elegibilidad para ciertos créditos contributivos.

Recomendaciones de último minuto

El secretario aprovechó también la ocasión para recordar a los contribuyentes la importancia de incluir todas las evidencias requeridas al momento de reclamar beneficios en su planilla, así como verificar que toda su información personal, entiéndase nombre, apellidos, número de Seguro Social y cuenta bancaria, estén correctos, de manera que no vaya a tener contratiempos.

Indicó que Hacienda, como parte de su proceso ordinario de validación y seguimiento, ha enviado recientemente notificaciones a una cantidad limitada de contribuyentes a través de su sistema SURI, recordándoles que tienen evidencias pendientes por someter para completar el procesamiento de sus planillas.

Explicó que tales notificaciones forman parte de los esfuerzos del Departamento de Hacienda para acompañar al contribuyente y asegurar que las planillas se procesen de manera ágil y sin contratiempos.

Esas evidencias que requiere Hacienda pueden enviarse a través de sus cuentas en SURI, o mediante el enlace “Someta evidencia de planilla” en la página principal, bajo la sección de Planillas.

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Insistió en que someter estos documentos a tiempo contribuye a evitar retrasos en el procesamiento de las planillas.

Por otro lado, Pantoja Rodríguez recordó que la gobernadora Jenniffer González Colón y él, en su carácter de secretario de Hacienda, anunciaron una extensión de 30 días al periodo de radicación para los empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, tomando en consideración el cierre parcial que se produjo en el gobierno federal y su impacto que los salarios de los empleados.

Aclaró que esa extensión no conlleva intereses ni penalidades.

Para provechar este beneficio, las personas interesadas deberán solicitar la prórroga en o antes del 15 de abril, a través de SURI (formulario SC2644).