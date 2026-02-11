Personal del Centro de Asistencia Voluntaria al Contribuyente (VITA) llenará la planilla federal gratuitamente en el Colegio de Administración de Empresas (ADEM) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

La dependencia universitaria atenderá al público de forma presencial en el salón AE-104 del edificio de ADEM del campus mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico (UPR). El Centro VITA ofrece servicios de lunes a jueves de 4:30 p.m. a 7:30 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

“Este periodo contributivo, las familias en Puerto Rico con uno o más hijos menores de 17 años podrán reclamar el crédito tributario por hijo de hasta $1,700 por dependiente calificado. Se requiere que hayan trabajado y que tengan Seguro Social y Medicare retenido o que realicen los pagos del impuesto de trabajo por cuenta propia. Este crédito no es automático, por lo tanto, requiere que aquellas personas elegibles radiquen una planilla federal”, detalló el doctor David González López, coordinador de esta iniciativa que se gestó hace 23 años.

“Estamos supervisados por el Internal Revenue Service (IRS). La radicación es de manera electrónica y contamos con casi 30 estudiantes del programa subgraduado de Contabilidad, así como de otras unidades académicas que han recibido el debido adiestramiento”, agregó al recordar que las personas también recibirán orientación de los documentos requeridos.

El Centro VITA también provee servicios a empleados federales, pensionados del gobierno federal, así como a pensionados que reciban el Seguro Social y parte de ese ingreso tributa a los Estados Unidos.

En el caso de los empleados a nivel federal, deben radicar primero la planilla estatal, presentar copia de la misma ya radicada, al igual que de la planilla federal que se presentó el año anterior.

Este servicio libre de costo es producto de una colaboración con un grupo de estudiantes voluntarios, profesores y contadores públicos, en alianza con el capítulo del oeste del Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico.

Los servicios del Centro VITA se extenderán hasta el miércoles, 15 de abril.

Para más información sobre los documentos necesarios e instrucciones, puede acceder al enlace: https://sites.google.com/site/voluntariosrum.