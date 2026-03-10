La inscripción de estudiantes que estarán en el próximo año escolar a alguna escuela pública termina mañana, miércoles.

Ante la culminación del proceso de Matrícula en Línea, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, llamó a los padres, las madres y los encargados que aún no han completado el proceso a realizarlo y asegurar así, un espacio en la escuela de su preferencia.

“Es de suma importancia que esos padres que aún no han realizado la matrícula en línea lo hagan. Esto es pieza clave para asegurar que su hijo pueda estudiar en la escuela de su preferencia, y para que nosotros como agencia, podamos contar con el recurso humano, materiales y demás artículos necesarios para el regreso a clases. Hemos llevado una campaña constante de cómo poder completar el proceso que es uno ameno y rápido”, señaló el titular en comunicado de prensa.

Ramos Parés indicó que ya unos 170,000 estudiantes de los más de 235,000 que tiene el sistema cuentan con su solicitud completada. El proceso permite seleccionar tres escuelas de su preferencia y solicitar los servicios de transportación, en caso de ser necesario.

Los interesados tienen hasta mañana, miércoles 11 de marzo, para completar la solicitud que está disponible desde el 11 de febrero. Pueden acceder a mimatricula.dde.pr.