El controvertible Proyecto 693 que busca imponer regulaciones y restricciones a la práctica del aborto será llevado mañana a votación interna ante la Comisión de Vida y Familia del Senado.

La presidenta de la comisión legislativa, Joanne Rodríguez Veve y una de las autoras de la pieza de ley, anunció hoy, por escrito, que la votación será a las 10:00 de la mañana en una reunión ejecutiva.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y el portavoz de la delegación novoprogreista, Thomas Rivera Schatz, también son autores del proyecto de ley que restringiría el aborto después de las 22 semanas.

PUBLICIDAD

La medida, tras ser evaluada en vistas públicas, recibió el rechazo y apoyo de sectores a favor y en contra de los derechos reproductivos de las mujeres.

La Comisión de Asuntos de la Mujer, que está en segunda instancia en la evaluación de la pieza legislativa, también rendirá un informe, separado.

La presidenta de la comisión, la senadora Migdalia González Arroyo, dijo que la medida podría quedarse sin ser llevada a la votación del pleno del Senado en la presente sesión ordinaria que concluye el 30 de este mes.

González Arroyo dijo que la Comisión de Asuntos de la Mujer no ha tenido “ninguna comunicación” con la Comisión de Vida y Familia. “Estamos trabajando con el informe final”, dijo.

Al preguntársele si el informe sería llevado al pleno del Senado, la senadora no pudo precisar “si haya tiempo para hacerlo en esta sesión”.

“Estamos trabajando con el informe final. Nunca llegó lo que le solicitamos al Departamento de Salud, las estadísticas sobre nacimientos prematuros”, expresó González Arroyo.

“Siempre nos hemos expresado en contra de la medida, a menos que sufriera unas enmiendas significativas. No sabemos si la compañera Rodríguez Veve, quien es una de las autoras de la medida y es de la comisión que tiene injerencia primaria con el asunto, ha trabajado algún tipo de enmienda. De pasillo que la he visto ha dicho: ‘estamos dándole duro al proyecto’, pero realmente no sé cuál es el contenido”, sostuvo la senadora del Partido Popular Democrático (PPD).

“Durante el proceso de vistas públicas, ella (Rodríguez Veve) manifestó que iba a hacer algunas enmiendas, pero no tenemos nada escrito”, sostuvo González Arroyo.