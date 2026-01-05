AAA alerta sobre color amarillento en el agua potable de varios municipios
Mira la lista de pueblos que se verán afectados.
Clientes de varios municipios del área norte podrían notar una leve coloración amarillenta en el agua potable proveniente de la planta de filtros Enrique Ortega, informó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a través de sus redes sociales.
La corporación pública explicó que la situación se debe a una avería en la bomba del sistema de aplicación de permanganato de la planta, actualmente en proceso de reparación por personal técnico especializado, por lo que se anticipa que la incidencia sea temporal.
No obstante, no se ofrecieron detalles precisos sobre el tiempo que tomará la reparación.
La coloración amarillenta está asociada a la presencia de manganesio, un mineral natural que no representa riesgo para la salud de los consumidores, aclaró la AAA.
Los municipios y sectores que podrían verse impactados incluyen:
Bayamón
Guaynabo
San Juan
Toa Baja
Naranjito
Toa Alta
Corozal
Dorado
La corporación explicó que durante periodos de poca precipitación, la concentración de minerales como el magnesio tiende a aumentar en los cuerpos de agua, y al llegar a la planta, reacciona con el cloro utilizado en el proceso de potabilización.
La AAA reiteró que esta situación es temporal y reafirmó que el agua sigue siendo segura.