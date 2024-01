La presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, anticipó que aunque la planta de filtración del barrio Miradero de Mayagüez está funcionado al 100% de su capacidad, tras una rotura reportada el 30 de diciembre en una línea de 36 pulgadas que alimenta a esa planta, y que se espera que el sistema se recupere en su totalidad en la tarde de hoy, el suministro de agua potable se verá interrumpido nuevamente por un periodo de 12 horas esta noche para atender otra avería detectada en esa línea.

“En horas de la noche del día 30, se identificó una rotura en la línea 36 (pulgadas) de aguas crudas, que suple la planta de Miradero. Inmediatamente, procedimos a movilizar el personal. Es una tubería de diámetro mayor, ocurrió a campo traviesa (la avería), o sea, en el monte, que había que hacer un acceso para llegar al área. Dentro de las complejidades de la reparación también, una vez culmina, que es en hormigón la tubería, hay que depositar hormigón y esperar que ese hormigón solidifique para poder poner la tubería en operación y evitar daños mayores. Así se hizo, la planta desde entonces, desde que se terminaron los trabajos, que fue el día primero (de enero) de madrugada, ha estado aumentando producción progresivamente. Ya llegamos al 100% de la producción, así que quedan algunos sectores por recuperar, que deben recuperar durante la tarde de hoy”, dijo la ingeniera en entrevista con Primera Hora.

Añadió que “nosotros identificamos dos áreas adicionales que hay que trabajar. ¿Qué estamos haciendo? Para que no ocurra una emergencia o algo mayor, estamos trabajando de manera programada y coordinada hoy por la tarde-noche, vamos a hacer una de las reparaciones y la segunda la vamos a estar realizando el domingo por la noche”. Explicó que la avería que se atenderá hoy es en una ventosa de la tubería (una apertura en la línea, por donde se supone escape el aire que hay en la tubería), por la que está saliendo agua.

“Lo que quiero explicar es que lo estamos haciendo de manera programada para que las personas tengan tiempo de abastecerse, de poder suplirse de agua para que el periodo de tiempo, que va a ser durante hoy por la noche, aproximadamente 12 horas, que la planta va a estar fuera de operación nuevamente, puedan abastecerse hasta que la planta comience a operar mañana nuevamente. Y queremos hacer estos dos trabajos este fin de semana para evitar que ocurra algo al comienzo la semana que viene, (de las clases en) la universidad. Pues no queremos que ocurra una emergencia ya en el pleno inicio de este año”, explicó.

Pagán indicó que la planta tiene una capacidad de 20 millones de galones diarios y da servicio a cinco municipios, por lo que el impacto de la avería ha sido crítico.

“Precisamente, por eso, es que -de manera proactiva y programada-, estamos comunicando estos otros dos trabajos que tenemos que hacer. Hemos esperado para que los clientes recuperen hasta la tarde de hoy, que ya la planta está 100%... para hacer esas otras dos intervenciones ya de manera programada para evitar una complejidad mayor en el futuro”, manifestó.

La funcionaria detalló que durante todo este proceso han mantenido cerca de 20 camiones cisterna repartiendo agua en las comunidades afectadas y que continuarán haciéndolo mañana, y el domingo cuando se interrumpa nuevamente el servicio.

Aunque evitó entrar en controversias o responder a los planteamientos que hiciera el alcalde interino de Mayagüez, Jorge L. Ramos Ruiz, quien decretó un estado de emergencia en ese municipio debido a la situación y emplazó al gobernador Pedro Pierluisi a que tomara cartas en el asunto, Pagán Crespo indicó que ha mantenido comunicación directa con los alcaldes y que incluso Ramos Ruiz –quien también es ingeniero- estuvo trabajando mano a mano con personal de la AAA.

“Yo me he mantenido en comunicación a diario con el alcalde (interino) de Mayagüez, verificando que no falte nada, que estamos supliendo, que estamos atendiendo, él ha estado en el área de la reparación. O sea, que hemos estado en comunicación directa”, aseguró.

Pagán reveló que, desde hace dos años, la AAA trabaja en la planificación y diseño de un proyecto para reemplazar esa, y otra tubería de 36 pulgadas, ambas de hormigón, por tuberías de metal.

“En estos momentos, está en un 60% de diseño y la expectativa es poder hacer anuncios de subasta... para junio de este año”. Añadió que el reemplazo de esa tubería es parte de unos 12 proyectos de mejoras a los sistemas de la AAA en Mayagüez que se van a realizar durante este año y el 2025, con una inversión de más de $400 millones.

“Este año vamos a ver seis de esos proyectos en construcción, y en el 2025, los seis restantes, para una inversión que sobrepasa los $400 millones. Y entre ellos está esta tubería, está la rehabilitación de la estación de bombas de Añasco, está la rehabilitación completa de la planta de filtros de Miradero en Mayagüez, la rehabilitación completa de la planta Ponce de León, que también está en Mayagüez... Y esto no lo comenzamos el mes pasado. O sea, para estar en este punto, nosotros tuvimos que empezar la planificación de estos proyectos hace poco más de dos años”.

Según dijo la funcionaria, durante todo este proceso se han mantenido en contacto directo con los alcaldes de los municipios afectados y aprovechó para agradecer la colaboración de estos durante la emergencia surgida.

“La ayuda colaborativa de los alcaldes es bien importante para nosotros y así ha sido con el municipio de Mayagüez. Lo agradecemos. Y hemos estado en comunicación continua con ellos”, finalizó.