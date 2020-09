La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, anunció un acuerdo colaborativo con la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), para iniciar el proyecto de construcción de un nuevo sistema de agua potable a los sectores Último Chance y Brisas Oriental en Cantera.

“Por años, estas comunidades han experimentado problemas de presiones muy bajas hasta intermitencia del servicio durante los periodos de alto consumo. Con estas mejoras de construcción se pretende aumentar y suplir la demanda de consumo en la zona. Al concluir el nuevo sistema, las comunidades afectadas podrán contar con el servicio de agua potable con los más altos estándares que le ofrecemos a todos nuestros clientes”, expresó Pagán.

Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez indicó que “con este esfuerzo interagencial, le hacemos justicia a estas familias para que puedan contar con un servicio de agua adecuado. Es nuestro interés que todas las comunidades puedan contar con el preciado líquido, para beneficio de todos los que vivimos en esta isla”.

Los sectores afectados tienen en su mayoría una topografía plana, lo que dificultaba que llegara el servicio a la zona. El sistema que se instalará será uno hidroneumático diseñado exclusivamente como parte de las mejoras al sistema de agua potable y alcantarillado en las comunidades que circundan en el Caño Martín Peña.

Se espera que la construcción del proyecto, que beneficiará a unas 150 familias de Cantera, concluya para el mes de enero del 2021. Las mejoras, ascienden a un costo de $350,632.11 de los cuales $200,000 son por parte de la AAA y los restantes $150,632 fueron aportados por ODSEC.

Por su parte, el director ejecutivo de ODSEC, Jesús Vélez, manifestó que “con la ejecución de este proyecto hemos puesto la acción donde empeñamos la palabra. Nos hemos propuesto batallar las brechas sociales que afectan a nuestra gente, crear un Puerto Rico más justo y con oportunidades para todos sus residentes”.

“Hemos sido muy activos promoviendo el que nuestra gente sea escuchada y que sus problemas sean atendidos. Con este proyecto vemos el resultado de esta colaboración y cristalizamos nuestro compromiso con cantera y Puerto Rico”, añadió.

También en Humacao

Por otro lado, se anunció la reconstrucción del Tanque Buena Vista en Humacao. Este proyecto, incluye la demolición del tanque existente y su fundación, la disposición de los escombros y desechos resultantes y la construcción de un nuevo tanque con una capacidad nominal de 350 mil galones.

Los trabajos consistirán en mejoras temporeras, aprobadas por la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Se realizará la instalación de una bomba adicional, un sistema de generación de energía de emergencia y un sistema de telemetría que permitirá el monitoreo continuo de su operación, y las roturas en las tuberías de distribución.

Del mismo modo, se realizarán mejoras permanentes que consisten en la remoción del tanque existente, demolición y construcción de nueva fundación y tanque con una capacidad de 363,281 galones. Los materiales del tanque están en cumplimiento con el nuevo Código de Construcción de Puerto Rico del 2018.

“En el caso de la estación Buena Vista, estamos haciendo una inversión más de 1 millón de dólares. Los trabajos se realizarán con fondos propios de la AAA y luego de completadas las obras, FEMA reembolsará el 100% en el caso de mejoras temporeras, y un 90% en las mejoras permanentes”, detalló Pagán Crespo.

“Hoy me siento más que satisfecho, primero, porque con tantas situaciones que se vive en nuestra isla, en Humacao anunciamos obra, obra que impacta a sobre 660 familias humacaeñas. FEMA aprobó y asignó los fondos para la reparación del tanque de agua que suple a las comunidades de Buena Vista, y sectores aledaños. Nos llena de esperanza que hoy se haga realidad tan esperado proyecto para todos los humaceños. Con una inversión de 1,191,696.00 millones de dólares, comenzará pronto la construcción del nuevo tanque, que resolverá la problemática de falta de agua a los más necesitados. Fue un compromiso que hice con las comunidades y verlo que ya será realidad me llena de alegría y me reafirma aún más mi compromiso con todo mi pueblo”, indicó, por su parte, el alcalde de Humacao, Luis Raúl Sánchez.

Finalmente, la presidenta recordó a la ciudadanía que de necesitar información adicional, puede comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente en su horario regular de trabajo, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., llamando al (787) 620-2482, o el (787) 751-8125 para personas con problemas auditivos.

También puede mantenerse informado con los comunicados de prensa de la AAA accediendo desde su computadora o móvil a www.acueductospr.com (http://www.acueductospr.com/) o siguiendo la cuenta @acueductospr en Twitter, Facebook e Instagram.