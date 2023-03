La presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, confirmó este sábado que un ciberataque que surgió la semana pasada en los sistemas de la corporación comprometió información tanto de clientes como de sus empleados.

En un comunicado de prensa, la jefa de la AAA informó que se encuentra trabajando una investigación forense con la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) activamente tras el incidente de ciberseguridad.

“Cabe destacar que una vez detectada la incidencia y desde el primer momento hemos estado trabajando con las autoridades pertinentes, el FBI y CISA, específicamente. Asimismo, la AAA activó inmediatamente sus protocolos de seguridad”, detalló la presidenta ejecutiva.

No obstante, se detalló que la infraestructura crítica no fue impactada, esto debido a la segmentación de las redes de la AAA. Es por esto por lo que no hay peligro de que se detengan las operaciones.

La directora ejecutiva de PRITS, Nannette Martínez, estableció que “como parte de la sana administración gubernamental establecida por este gobierno, tenemos acuerdos con el FBI donde se integran de inmediato y compartimos información además de recibir insumo sobre los protocolos y el análisis de la evidencia”.

Detallaron además que la organización criminal ya ha sido identificada a nivel nacional y que desafortunadamente es una vertiente que seguimos manejando a nivel global debido a la manera en que manejamos la información. Al momento continuamos analizando el posible impacto, el vector de ataque y el alcance de este para emitir una comunicación más detallada a los usuarios afectados”.

“Debido a que es una investigación que aún continúa, no podemos emitir comentarios adicionales. Ahora bien, le aseguramos a todos nuestros clientes que los servicios que ofrece la Autoridad siguen vigentes y continuamos trabajando para llevar un servicio de calidad y eficiente”, expresó Pagán.

La agencia instó a todos sus clientes a que accedan a sus cuentas y cambien sus contraseñas periódicamente - no solo en la plataforma de la AAA- sino en todas las plataformas que tengan cuentas. De igual forma invitaron a todos los ciudadanos a visitar la página https://www.protegetusdatos.pr.gov para evitar ser víctima de un ciberataque.

En la medida en que la investigación avance y podamos dar información más detallada, el impacto y los pasos a seguir, estaremos compartiendo información actualizada.