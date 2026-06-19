Los trabajos de reparación de la avería en la línea de transmisión de 48 pulgadas en Bayamón podrían culminar esta tarde, mientras unos 23,000 abonados de San Juan, Guaynabo, Cataño, Caguas, Aguas Buenas y Juncos continúan enfrentando problemas con el servicio de agua potable a causa de este problema.

16 Fotos Se trata de una línea de 48 pulgadas localizada en Bayamón.

Así lo informó este mediodía el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ingeniero Luis R. González Delgado.

Además, el funcionario destacó en comunicado de prensa que sectores como Loíza e Isla Verde ya han comenzado a reportar el restablecimiento del servicio, tras haber sido afectados desde el jueves de la semana pasada por otra avería en el Superacueductos.

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16 Fotos Se trata de una línea de 48 pulgadas localizada en Bayamón.

En cuanto a los trabajos de reparación de la avería de la línea que conduce agua hacia la estación de bombeo Finca Rosso 2 en Bayamón, el funcionario indicó que se encuentran en una etapa avanzada del proceso y podrían culminar durante la tarde de hoy.

Detalló que las labores que se han realizado de manera ininterrumpida desde la madrugada de ayer, jueves, hasta hoy se encuentran en la etapa de soldadura.

“Nuestro personal ha trabajado sin descanso y con el sentido de urgencia que amerita la situación para culminar esta reparación lo antes posible. Han sido muchos días de retos con el servicio de agua potable para nuestra gente, y queremos que tengan acceso a él cuanto antes. Gracias al compromiso de este equipo, durante la noche se lograron avances significativos y esperamos completar los trabajos durante el día de hoy para poder continuar con el proceso de recuperación a la mayor brevedad posible”, expresó González Delgado.

Una vez finalicen los trabajos de soldadura, el personal procederá al sellado de la tubería mediante la colocación de hormigón alrededor del área intervenida. Este material requiere varias horas de fraguado o endurecimiento antes de que pueda iniciarse el proceso de puesta en operación del sistema.

Una vez culminado este proceso, comenzará la apertura gradual de las instalaciones y la recuperación paulatina del servicio, proceso que se realizará de manera controlada para proteger la infraestructura de averías adicionales y garantizar la estabilidad operacional del sistema.

Como resultado de los ajustes operacionales necesarios para llevar a cabo los trabajos de reparación, actualmente alrededor de 23,000 abonados de los municipios de San Juan, Guaynabo, Cataño, Caguas, Aguas Buenas y Juncos podrían estar experimentando desde bajas presiones hasta interrupciones en el servicio de agua potable.

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Mientras tanto, el presidente ejecutivo destacó que sectores de la región metropolitana como Ocean Park, Isla Verde, en Carolina, y Piñones y comunidades aledañas en Loíza, que habían resultado afectados por eventos operacionales recientes, incluyendo la avería en la línea de 72 pulgadas del Superacueducto, ya han comenzado a reportar el restablecimiento del servicio.

“Sabemos que aún quedan comunidades enfrentando dificultades con el servicio y queremos reiterar nuestro compromiso con ellas. Por eso, nuestro personal permanece en el campo trabajando para acelerar la recuperación del sistema. Cada avance que logramos nos acerca más a devolverle la normalidad a nuestros abonados”, añadió el ingeniero.

Mientras se completan los trabajos y el sistema alcanza su estabilidad operacional, la AAA mantiene activa la distribución de agua potable mediante camiones cisterna, en coordinación con los municipios y otras agencias gubernamentales.