Unos 160,000 clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se encuentran en la mañana de este jueves sin servicio de agua potable, debido a que “en todas nuestras facilidades no tenemos generador de emergencia”, aceptó la presidenta de la corporación, Doriel Pagan.

La zona más impactada es la región norte, donde se encuentran concentrados 60,000 abonados sin el preciado líquido. Pagán explicó que en la zona hay 30 plantas de filtración de agua. No todas tienen un generador para poder operar mientras no haya servicio eléctrico.

La AAA tiene 1.2 millones de abonados, por lo que el 87% ha mantenido el servicio en medio de este apagón general causado por una avería en la planta de Costa Sur, en Guayanilla.

Ante el apagón, la AAA mantiene sus principales represas y planta de filtración funcionando con generadores eléctricos. Este el caso de la represa Carraízo y su planta de filtros Sergio Cuevas, quien suple agua a gran parte de la zona metropolitana.

Pagán contó a Primera Hora que ya el Superacueductos opera con energía eléctrica, lo que minimiza el impacto para los miles de clientes de la zona norte.

No obstante, aceptó que muchas de las plantas de filtración de la zona no tienen un generador eléctrico.

“Dentro de las plantas fuera de operación tenemos planta filtros Negros en Corozal, tenemos planta de filtros de Quebradillas, Quebrada en Camuy, Sabana Grande en Utuado, que son algunas de las plantas fuera (de servicio), de las principales, y otras más pequeñas”, expuso Pagán, a modo de ejemplo.

Justificó el hecho de que muchas plantas de filtración no puedan tener un generador eléctrico para funcionar en casos de emergencia.

“Se necesitan 2,000 generadores para cubrir 100% y eso no es posible por muchas razones… A pesar de todos los esfuerzos millonarios que estamos haciendo, hay que indicar que no es posible que un 100% de las plantas tengan un generador, por lo que esto representa en costo y unas estructuras que no cuentan con el espacio para colocar un generador”, explicó.

Según detalló, en los pasados dos años la AAA ha invertido $125 millones en la compra de generadores. Esto ha permitido que represas e importantes plantas de filtro operen en casos de emergencia, así como que en todos los municipios se puede tener agua potable en zonas con infraestructura crítica, principalmente en las zonas urbanas.

“Estamos en mejor posición del año pasado”, sostuvo.

Adelantó que para la “temporada de huracanes ya se procesó tener 235 generadores adicionales, que van a estar en reserva. Si tenemos un evento atmosférico, los podemos moverlos a donde sea necesario”. Estos generadores son alquilados.

Añadió que “tenemos otras subastas en proceso corriendo para el año que viene para la compra de generadores”.

“Hemos hecho inversiones millonarias y seguimos reforzando esa área para que instalaciones críticas puedan mantenerse operando”, concluyó Pagán.