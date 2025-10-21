La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que varios municipios que se suplen del Superacueducto ya se encuentran sin servicio de agua, como parte de los trabajos que realizan desde temprano hoy, martes, para reparar una rotura en la línea de 72 pulgadas de diámetro localizada en el área de Manatí.

Según precisó la agencia a través de declaraciones escritas, los trabajos comenzaron “de manera exitosa”, aunque no detallan ninguna acción en concreto más allá de indicar que como medida de preparación, ayer personal abrió camino y se despejó el área boscosa que rodea la zona de trabajo.

La Válvula #1 fue cerrada en horas de la madrugada, lo que permite iniciar el proceso de liberar el tubo de agua y aire para dar paso a las labores de reparación. El cierre implica también que sectores de varios pueblos ya están sin servicio de agua. Los pueblos ya impactados son: Manatí, Vega Baja, Barceloneta, Morovis, Caguas, Gurabo, Juncos, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón y Guaynabo. También se verán afectados sectores de San Juan y Aguas Buenas.

De forma paralela, la AAA, en conjunto con alcaldes, ha establecido 105 oasis de agua potable en puntos estratégicos para beneficio de los abonados afectados.

Región Metro ( Suministrada/AAA )

La agencia estimó ayer que los trabajos tomarán entre 36 a 48 horas, periodo de tiempo en que los abonados de los municipios mencionados estarán sin servicio de agua. La AAA exhorta a la ciudadanía a mantenerse atento a las actualizaciones oficiales sobre esta situación.