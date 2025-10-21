La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) reveló los sectores de los 16 municipios que se quedarán sin agua a partir de este martes mientras se repara la avería en el Superacueducto.

Se estima que los trabajos de reparación se extiendan entre 36 a 48 horas de labor continua.

Fue el pasado domingo cuando se identifió una rotura en la línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto,localizada en el área de Manatí.

A continuación los sectores que se quedarán sin el servicio mientras la AAA realiza las labores:

Área metropolitana

Municipios impactados: San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Toa Baja, Trujillo Alto y Carolina

Región norte

Municipios impactados: Manatí, Barceloneta, VegaBaja, VegaAlta y Dorado

Región este

Municipios impactados: Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas