Brigadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) trabajan en una avería identificada en la tarde de ayer en una tubería principal de 30 pulgadas de diámetro, ubicada en la carretera PR-174, en Bayamón.

El director ejecutivo de la Región Metro de la AAA, José Rivera Ortiz, informó que la avería mantiene a 687 abonados de Guaynabo y Bayamón sin servicio.

La avería, provocada por un desplazamiento de terreno, afecta el funcionamiento de la Estación de Bombas La Morenita y mantiene con bajas presiones o interrupciones temporeras a los abonados identificados, se informó en un comunicado de prensa.

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Rivera Ortiz explicó que, luego de detectarse una reducción inusual en el sistema de succión de la Estación de Bombas La Morenita, personal operacional activó de inmediato una inspección del sistema de distribución. Como parte de esa evaluación se logró localizar la avería situada a campo traviesa e iniciar los trabajos de excavación y exploración para determinar la magnitud del daño.

Lo que se identificó fue una rotura longitudinal “de gran magnitud”, dice el parte de prensa.

Como parte de los trabajos, fue necesario retirar la sección afectada y reemplazarla por un nuevo segmento de tubería.

“Tan pronto identificamos la avería activamos todos nuestros recursos para atenderla de inmediato. Nuestros equipos han trabajado de forma ininterrumpida desde la tarde de ayer y estimamos culminar las labores de reparación en aproximadamente 12 a 16 horas. Una vez concluya el reemplazo de la tubería, iniciaremos la recuperación del sistema para restablecer el servicio a nuestros abonados lo antes posible”, expresó Rivera Ortiz.

Mientras concluyen los trabajos, abonados de Guaraguao Arriba, Guaraguao Abajo, La Morenita, Santo Olaya, Valle Santo Olaya, Villa Wásel y Jortungo continuarán experimentando bajas presiones o interrupciones temporeras en el servicio de agua potable. La recuperación será gradual, conforme el sistema recupere las presiones y caudales normales de operación.