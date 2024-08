Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

San Sebastián. A simple vista, el casco urbano de San Sebastián luce diáfano. La parroquia que tiene por patrono, precisamente, a San Sebastián Mártir, parece custodiar la plaza pública Ángel Gabriel Mislán Huertas, con su majestuosa fuente y su imponente escudo, rodeada por los edificios históricos, como la Casa Alcaldía, el Museo de Historia y el Archivo Histórico del pueblo.

“Yo no tengo nada negativo que decir de San Sebastián. Hay algunas cosas, como en todos lados, pero, en resumen, Pepino está bien”, destacó Ángela Pérez, residente del casco urbano, aludiendo a como también se le conoce al municipio.

Sin embargo, luego de unos segundos de pensamiento, la propia Pérez identificó un problema que amerita ser atendido en su pueblo.

“Eso sí, hay muchos edificios abandonados. Muchas casas que la gente se muere y las dejan porque son herencias que dejan perder”, reflexionó la mujer, quien dijo ser ama de casa.

Edificio abandonado en el caso urbano de San Sebastián. ( Suministrada )

En un corto recorrido de Primera Hora por ese pueblo de la zona central oeste del país, se pudo identificar algunos establecimientos cerrados, así como edificios abandonados o en mal estado, incluidos planteles escolares en los que ya no se imparte el pan de la enseñanza. Algunas, como la escuela Joaquín Oronoz Rodón, están completamente abandonadas.

“A veces limpian una que otra para ir a votar (en las elecciones), pero para más nada. Uno tiene recuerdos bonitos de esas escuelas y verlas así, da tristeza”, recordó Glenn Alexander Crespo Inglés, un jovencito de apenas 16 años que comienza este semestre el cuarto año de Escuela Superior.

Glenn Alexander Crespo Inglés ( Suministrada )

Mientras, tanto Jasmine Santiago, quien también reside en el pueblo, como Sandra Fernández, vecina del barrio Robles, coincidieron en que esos planteles podrían ser utilizadas para darle servicio a la comunidad.

“Esas escuelas se pueden usar para crear más centros de apoyo para ayudar a personas con problemas de drogas, por ejemplo”, dijo Santiago, quien es asistente de niños con impedimentos.

Escuela en desuso en San Sebastián. ( Suministrada )

“Es un problema de todos los pueblos. Hay tanta gente que no tiene dónde vivir, desamparada y podrían usarse esos locales para dar talleres, educar más a la gente y que puedan aprender sobre un trabajo, alguna manualidad para que puedan salir hacia adelante”, destacó, por su parte, Fernández, quien es natural de Guatemala, pero lleva más de 31 años residiendo en Pepino.

Sin embargo, las estructuras en desuso no son el único contratiempo que enfrenta San Sebastián.

Edificio abandonado en el caso urbano de San Sebastián. ( Suministrada )

Según Santiago, las vías de rodaje y las aceras del pueblo también necesitan atención.

“Las carreteras están malas. Tienen boquetes. Y no hay aceras. En mi caso, que siempre ando a pie, es un riesgo. Uno tiene que coger por el borde de las aceras destruidas. Y eso es en el mismo casco urbano. Están esbaratás”, apuntó.

“La calle Emérito Estrada siempre está destruida. Hace tiempo se pudo haber hecho algo ahí. Ellos arreglan las carreteras que no les hace falta tanto arreglo y las que están más deterioradas no las arreglan. Entonces, rompen una carretera que está buena para decir que están haciendo algo y es peor”, se quejó.

Por su parte, Fernández apuntó la inconsistencia del servicio eléctrico como otro dolor de cabeza.

Sandra Fernández ( Suministrada )

“La luz se va mucho en Robles. Imagínese, uno tiene que poner la planta; eso es un gasto adicional en gasolina. Además, no se puede lavar la ropa como uno quisiera y se forma un caos”, puntualizó.

En términos de la falta oportunidades laborales, Santiago indicó que se trata de un problema de todo el país y que San Sebastián no se zafa de ello.

“Tampoco hay mucho trabajo. Ahora mismo, antes de yo conseguir este empleo, tuve que irme un tiempo a Estados Unidos porque no encontraba en qué trabajar”, indicó.

Sin embargo, para Crespo Inglés “empleo hay, lo que no hay es gente que quiera trabajar, porque el (salario) mínimo está en $10.50. Eso, para comenzar, está súper bien”.

Aprobada la gestión del alcalde

Los pepinianos son conscientes que, a partir de enero próximo, una nueva figura ejecutiva estará al frente de la poltrona municipal, toda vez que el actual alcalde, Javier Jiménez, aspirará a la gobernación por Proyecto Dignidad.

Cinco candidatos buscarán el favor del pueblo en las elecciones de noviembre para dirigir a San Sebastián: Justo Medina Esteves (Partido Nuevo Progresista), Eladio Javier Cardona Quiles (Partido Popular Democrático), Jasiel Carril Jiménez (Movimiento Victoria Ciudadana), Manuel Iván Acevedo Serrano (Partido Independentista Puertorriqueño) y Camilo Ortiz Maldonado (Proyecto Dignidad).

Vista de la plaza de recreo ( Suministrada )

“El alcalde, te puedo decir que de un 100% le doy un 90%, aunque tiene que poner atención a las aceras”, insistió Santiago al conversar con Primera Hora.

“Tiene el pueblo muy bonito. A veces, si el área no está tan bonita, no siempre es culpa del alcalde. A veces es la gente, que no valoran el esfuerzo del municipio cuando arreglan o limpian las cosas”, agregó.

Jiménez lleva poco más de 19 años al frente de la alcaldía, escaño que ganó bajo la insignia del PNP.

“Si se hubiese quedado en el partido en que estaba, que no es mi partido, se le hubiera seguido apoyando. Fue un buen alcalde por muchos años. Ayudó mucho a Pepino y la gente. Se le quiso mucho como alcalde. Su gestión fue buena”, subrayó, por su parte, Fernández.

