Al mediodía día de hoy, a nueve horas del cierre de registro electoral, había un total de 2,350,783 electores inscritos, mientras decenas de personas, en su mayoría jóvenes, continuaban llegando a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP).

A esa hora la cifra de nuevos electores inscritos era de 116,465, mientras que en el 2016, la cantidad fue mayor, con un total de 178,032.

Mientras tanto, cayendo la tarde las filas en la sede de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), donde ubican seis Juntas de Inscripción Permanente casi daban la vuelta al edificio que ubica en Hato Rey. Las Juntas estarían abiertas hasta las 9 de la noche y los electores que a esa hora no hubieran sido atendidos se les daría un número para que completen el proceso de inscripción en los próximos días.

“Ha sido muy positivo como en las últimas semanas hemos visto mucha juventud acudiendo a las Juntas a inscribirse, jóvenes comprometidos con ir a votar”, dijo el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte.

En la larga fila en los predios de la CEE se encontraba Gabriel Maldonado acompañando a inscribirse su hija Natalia, quien en dos semanas cumple los18 años. Cuando Primera Hora los entrevistó llevaban dos horas y media haciendo fila de pie.

“Quise acompañarla para que viera la experiencia completa. No habíamos venido antes por las clases virtuales”, expresó Maldonado, quien dijo que ni él ni su hija, que cursa el grado 12 de escuela superior, no han decidido aun por qué candidato o por qué partido votar.

“Uno no sabe ni por quien votar. Es triste, pero llega al momento en que al final del día, con todos los cambios de gobierno, estamos en el mismo sitio. Para hacer un cambio hay que ver que se puede reciclar y botar lo que haya que botar, para partir de cero. Si no, no vamos a salir del hoyo”, indicó el ciudadano, residente de Guaynabo.

“Ahora mismo no están dando ni la tarjeta electoral. A los electores nuevos lo que le dan es un papel. ¿Dónde está la planificación en este País? Se vive de la improvisación, no de la planificación”, sostuvo el hombre, padre de otros dos hijos que estudian en Estados Unidos

“Yo vine a inscribirme por primera vez porque quiero un cambio, tan sencillo como eso. Todos los jóvenes estamos activados”, reclamó Ana Blanco, de 24 años. La joven, recién graduada de Empresarismo dijo que no había votado antes porque residía en Estados Unidos.

“Estoy considerando votar por (Alexandra) Lúgaro. Ella tiene la perspectiva clara de las cosas que hay que hacer y tiene la perspectiva más clara que los otros candidatos”, soltó a la pregunta de si ya sabía por que candidato a la gobernación votará.

Gabriel Maldonado, residente de Guaynabo acompañó a su hija Natalia, quien en dos semanas cumple 18 años, a inscribirse

El contralor electoral, Walter Vélez, quien asesorará a la CEE en el proceso de planificación y coordinación de las elecciones generales, se mostró satisfecho cuando salía esta tarde de su primera reunión y con el presidente del organismo electoral, Francisco Rosado Colomer y con varios de los comisionados electorales.

“Lo que logré hablar con ellos hoy fue más o menos viendo el mapa de cómo están los procesos para asesorarlos y quizá ayudarlos a cómo llevar las cosas”, dijo Véléz, un conocedor del proceso electoral pues laboró como Secretario de la CEE.

“Estoy complacido porque he visto a los comisionados de los cinco partidos entrando en más comunicación y más consenso que eso no se estaba viendo en las ultimas semanas. Eso es indispensable para que los procesos fluyan y se puedan llevar a cabo con las garantías que se necesitan”, sostuvo Vélez.

Los comisionados y el presidente de la CEE acordaron hoy por unanimidad no apelar la sentencia del juez federal Pedro Delgado, quien declaró con lugar una demanda y ordenó a la CEE extener hasta el 20 de septiembre el término que tienen los electores de más de 60 años para solicitar voto adelantado como medida cautelar para evitar los contagios con el COVID-19.

Vélez dejó claro que su asesoría en la CEE será limitada, pues no puede entrar en asuntos de la CEE que tengan que ver con aspirantes, candidatos o partidos políticos porque son entidades que como contralor electoral tiene que auditar.

“Me voy a limitar solamente a lo que es la coordinación, planificación y ejecución del evento de las elecciones”, dijo para agregar para desempeñar su rol de asesor obtuvo una dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).