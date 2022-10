Cineastas, empresas cinematográficas y agencias del gobierno apoyaron hoy el Proyecto del Senado (PS 552), que busca incentivar el crecimiento de la industria cinematográfica de Puerto Rico con un aumento de $62 millones en el tope estatutario anual de créditos contributivos para las empresas fílmicas.

Actualmente, el tope del incentivo es de $38 millones y se propone aumentar a $100 millones, para generar mayor beneficio económico para la isla.

“Esta medida de administración (Fortaleza) fue descargada y aprobada por el Senado de Puerto Rico el pasado 25 de junio. A través de esta vista pública, queremos evaluar en sus méritos el Proyecto del Senado 552, y escuchar qué tiene que decir el componente económico y las distintas organizaciones que representan la industria de cine en Puerto Rico’', dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez.

La comisión cameral comenzó a estudiar la medida hoy. “Nuestra meta es aprobar un proyecto que logre satisfacer las necesidades contributivas y cumpla con los requerimientos que ya han sido establecidos anteriormente por la Junta de Supervisión Fiscal sobre este tipo de cambios contributivos”, agregó Santa Rodríguez.

El Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y múltiples organizaciones que representan la industria fílmica en la isla favorecieron la pieza legislativa.

De acuerdo con el licenciado José Sánchez Acosta del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la inversión en la industria del cine tiene un efecto multiplicador. A través de una ponencia escrita, el DDEC citó un estudio económico realizado por la Junta de Planificación que señala los beneficios fiscales que ha aportado el sector cinematográfico al país.

“Entre los años 2016 y 2017 la industria de cine tuvo una inyección directa a la economía de Puerto Rico de $146 millones, bajo efecto multiplicador, la industria generó un total de $302 millones en inyección económica”, destacó.

Pero, el Departamento de Hacienda resaltó que la medida tal y como está redactada necesita enmiendas para cumplir con las disposiciones de la Ley PROMESA y lograr ser avalada por la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Es de suma importancia que, antes de continuar con su trámite legislativo, se identifiquen nuevas fuentes de repago para que el PS 552 sea fiscalmente neutral”, informó el subsecretario de la agencia, Ángel L. Pantoja Rodríguez.

Por su parte, la Alianza de Cine de Puerto Rico, que agrupa decenas de casas productoras criollas, argumentó la defensa de la medida citando un estudio que realizó a través de la reconocida firma Estudios Técnicos, Inc., sobre el impacto económico de la medida.

“El estudio de impacto económico con fecha del 17 de septiembre de 2021, estima que un crédito de $100 millones generaría una actividad económica total anual de $1,013 millones y 8,916 empleos. Las contribuciones correspondientes a esta actividad retornarán el 90 por ciento del crédito contributivo, lo cual significa que el programa de créditos contributivos tiene un retorno positivo para Puerto Rico cuando se suma el valor de los intangibles”, enfatizó el licenciado y productor Antonio J. Sifre Sein, en representación de la Alianza.

Sifre Sein sentenció que “mantener el límite en $38 millones sería el equivalente de eliminar el programa de cine por completo; se perderían cientos de empleos bien pagos y especializados, y decenas de pymes cerrarán permanentemente”.

La Alianza de Cine informó que la industria cinematográfica ha sido históricamente incentivada alrededor del mundo, porque las producciones fílmicas generan grandes inversiones y crean empleos en un corto período de tiempo y aporta beneficios intangibles, sociales, económicos y culturales.

“Se requiere un programa de incentivos atractivo, certero y competitivo para que Puerto Rico pueda enfrentarse en igualdad de condiciones con esas regiones que ofrecen incentivos similares como Georgia, Louisiana, Nuevo México, República Dominicana, Colombia, Canadá, Australia, y otros”, manifestó Sifre Sein.

Por su parte, en una ponencia escrita, el cineasta puertorriqueño Marcos Zurinag Rosado argumentó que sin créditos contributivos “no podemos hacer cine puertorriqueño”.

Destacó que para asegurar el cine puertorriqueño se tiene que facilitar el acceso contributivo y establecer mecanismos que garanticen la subsistencia de las empresas fílmicas locales.

“Nuestros hermanos de la República Dominicana han sabido sacar provecho de sus incentivos y de nuestros continuos cambios de política gubernamental sobre los incentivos que ofrecemos”, indicó Zurinaga Rosado.

La medida fue avalada también por la Local 494 de la International Alliance of Theatrical and Stage Employees (IATSE), el Spanish Broadcasting System Holding Company. Inc. (SBS-PR), y la empresa Telecinco, Inc.