Líderes de la Coalición de Vacunación de Puerto Rico (VOCES ) y profesionales de distintas disciplinas de la salud tocaron las puertas hoy de legisladores de todos los partidos políticos en reclamo de la aprobación de un proyecto de ley que busca asegurar cubierta médica para las pruebas, diagnóstico y tratamiento de las modalidades del virus de Hepatitis.

La medida se aprobó en el Senado en septiembre de 2022 y podría ser llevada a votación el próximo lunes en la Cámara de Representantes. El proyecto del Senado 681 tiene un informe positivo de la Comisión de Salud de la Cámara, con enmiendas, una de las cuales establecería que todo proveedor de salud deberá proveer a toda persona, al menos en la vida, una prueba de cernimiento para el virus de Hepatitis A, B y C.

“U grupo de profesionales de las diferentes disciplinas médicas estamos abogando por el P.S. 681, que está en la Legislatura desde 2021 y lo que propone es que como parte de la rutina de las pruebas de cernimiento que se les hacen a cada individuo desde los 18 años en adelante, se hagan las pruebas de Hepatitis A, B y C”, dijo Liliam Rodríguez, principal oficial ejecutiva de VOCES.

La salubrista indicó que Puerto Rico al igual que los estados y territorios de Estados Unidos trabajan en lo que se conoce como Plan de Eliminación de las Hepatitis Virales. “Para la Hepatis A y B, tenemos vacunas disponibles, para Hepatitis C, tenemos tratamientos que curan a las personas. Estamos aquí abogando porque este es un proyecto que le va a dar a los puertorriqueños, mayor acceso, tanto en los planes médicos privados como públicos y a recibir más orientación sobre la importancia de hacerse estas pruebas para poder identificar los pacientes”, sostuvo.

Dijo que en el marco de la Semana de Hacerse la prueba de la Hepatitis, que se conmemora la semana próxima “estamos haciendo este llamado de que este proyecto se vea el próximo día de sesión (en la Cámara) para que sea aprobado”.

“Es un proyecto que tiene los fondos, que tenemos el dinero, que tenemos las pruebas, el tratamiento. Tenemos todo el escenario para que Puerto Rico realmente pueda trabajar en su plan de eliminación (de la enfermedad)”, agregó.

La medida busca la erradicación del virus de Hepatitis A, B y C en Puerto Rico para el año 2030.

Rodríguez indicó que los planes médicos “actualmente cubren estas pruebas, inclusive, (el plan del gobierno) Vital tiene una carta normativa que promueve que se hagan las pruebas a los pacientes y el proyecto va a promover el acceso a ciertos ciudadanos que todavía no lo tienen y nos va a ayudar a que cuando vamos al médico a hacernos las pruebas de cernimiento, se considere, por lo menos una vez en la vida, la Hepatitis C”.

Subrayó que la Hepatitis C tiene un estigma “muy grande” pues mucha gente piensa que solo les da a los usuarios de drogas intravenosas. “La realidad es que nos puede dar a todos. Si me pincho con una aguja de una persona que está infectada, yo me puedo infectar; si me hago un tatuaje en un lugar donde no se están tomando los cuidados de limpieza y de políticas del Departamento de Salud, me puedo infectar e inclusive, si una persona me dice ‘préstame tu cepillo de dientes porque se me quedó el mío’, también me puedo infectar. Es una enfermedad que nos puede tocar a todos y si podemos identificar los pacientes a tiempo, existen tratamientos que curan la Hepatitis C”, sostuvo Rodríguez.

Dijo que en sus inicios, el proyecto tenía “unas deficiencias que se han ido trabajando” y advirtió que si la pieza legislativa no prospera “no vamos a lograr que tengamos todo el acceso para los pacientes y un paciente que no se identifica y no se trata, va a terminar en una situación hepática o en un trasplante de hígado”.”.

Detalló que en el ultimo reporte del Departamento de Salud de 2022, en Puerto Rico había más de tres mil casos de Hepatitis C, diagnosticados.