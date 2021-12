La gente y las comunidades de Puerto Rico podrán contar con un nuevo espacio para acercarse a la Legislatura y participar del proceso legislativo y la confección de leyes a través de la Escuelita de Diseño Social (EDS), una iniciativa del senador independiente José A. “Chaco” Vargas Vidot, que fue inaugurada hoy en uno de los edificios aledaños al Capitolio.

Según explicó el doctor Vargas Vidot, el propósito de la iniciativa es “brindar un espacio educativo de talleres, actividades y dinámicas para dotar a quienes participen con herramientas y destrezas para promover la participación comunitaria en el proceso legislativo y en la formulación de política pública”.

El legislador independiente resaltó que a menudo la participación del pueblo en los procesos legislativos se ve “coartada por la inaccesibilidad de información en cuanto a los trámites que se hacen” y con la EDS buscaría crear ese “punto de encuentro” neutral, “sin la carga político partidista, ni relaciones de poder desigual”, que elimine lo más posible esa falta de acceso.

“Queremos aportar un granito de arena para que aumente la democracia participativa y que las personas sepan qué hacer cuando encuentren retos en conocer qué ocurre en los procesos legislativos, la aprobación de algún proyecto o la implementación de políticas públicas adecuadas. Lo que queremos es que las personas tengan acceso continuo a conocimiento que les permita estar más insertadas en la toma de decisiones de nuestro país”, afirmó el senador.

La senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), participó de la inauguración y celebró la iniciativa, destacando que daría herramientas para ayudar en las luchas de las comunidades.

“Desafortunadamente la relación entre el estado y nuestras comunidades es una relación de antagonismo. Es una guerra, una batalla constante. Y no es de ahora. Es una tragedia que lleva décadas”, comentó Santiago, recordando “luchas que ya son históricas como la que dio la comunidad de San Mateo de los Cangrejos contra la expropiación” o las “batallas más recientes en Loíza” en reclamo de acción contra la violencia, la pobreza y la erosión costera.

Agregó que, además de las comunidades geográficas, también están las luchas de comunidades “que representan el conjunto de identidades o situaciones” como las comunidades con diversidad funcional o las comunidades LGBTT.

“Es el clásico escenario de David y Goliat. Y me parece que este esfuerzo de la escuelita será una contribución importante para dar herramientas para esa batalla. Yo quisiera pensar que en algún momento llegará el tiempo en que nuestras comunidades no tengan que vivir a la defensiva, porque creo que eso es una lástima. Creo que habla muy mal de lo que representa el concepto de Estado y cómo lo vemos como país, como sociedad. Pero hasta tanto llegue ese momento en que el Estado sirva a todos y a todas y no a unos intereses particulares, creo que es importante prepararse para esa lucha constante”, afirmó la senadora independentista, agregando que esperaba participar de los esfuerzos de la iniciativa.

Tomando la analogía de David contra Goliat, el senador Vargas Vidot recordó que, según esa historia David, antes de ir a pelear, fue a un río echó en su zurrón (bolsa de cuero) cuatro piedras de río, “y especifica la historia que eran de río, porque eran piedras que tenían una textura diferente, el río las había ya pulido, de tal manera que utilizando una honda, como se usaba, podían ser más certeras”.

“Siempre la historia de David se confunde con una idea de un chiquitito contra un grandote, pero en realidad el grandote era David, porque tenía las cuatro piedras, porque las llevaba con un propósito, porque sabía hacia lo que iba, y estaba totalmente convencido de que el equipo, las herramientas y los instrumentos con que contaba eran los apropiados para vencer a aquel gigante que, en el diagnóstico de David, él decía que insultaba a su pueblo. Y que más parecido a lo que nos ha contado María de Lourdes”, relató. “David salió con sus piedras con la profunda idea de tumbar al gigante. Pues, las organizaciones salen todos los días con la más profunda intención de poder cumplir su deber, el deber que aprenden desde su espíritu, desde su entorno, desde adentro”.

Sostuvo luego de tres décadas de trabajo en y desde las comunidades ha podido ver “las herramientas y las armas” que se usan en para evitar el avance de los intereses comunitarios, “para que nuestro trabajo esté minado por un asunto que nos drene... eso ha tenido un efecto muy nocivo, nos ha fragmentado”.

“Lo que queremos es que, en vez de que las problemáticas produzcan nada más que protestas, que deben de producirlas y que debe de ser muy elocuente el pueblo siempre, pues que además podamos entonces desarrollar las herramientas para, primero, identificar esas problemáticas, segundo, capacitarnos en el uso de esas herramientas. Obviamente David sabía usar la honda y sabía que piedras escoger y sabía hacia donde tirar. Así que la escuela pretende capacitar con herramientas de diseño”, continuó el senador, agregando que el libro que usarán de base en la EDS “es un Montessori de comunidad y de la sociedad civil organizada”, que se ha utilizado con éxito en el País Vasco y Latinoamérica.

“David se enfrentó al gigante, y fue certero en su tiro. El tiro de la piedra cayó en la frente, inmediatamente el gigante cayó. La Escuela es para aprender a escoger esas piedras, es para saber dónde guardarlas, es saber cómo tirarlas. Y esas piedras se llaman diálogo, diálogo liberador, reflexión crítica, análisis del entorno, diagnóstico comunitario. Esas piedras tienen nombre, y se encuentran en el río de la sabiduría comunitaria”, insistió Vargas Vidot, recordando que luego de tumbar al gigante, a David “le quedaban tres piedras en el zurrón. Así que la comunidad siempre tiene una herramienta con que contestar”.

“La idea es que finalmente, después de ese currículo medular, todos y todas nos convirtamos en recurso de alguien que lo necesita. De eso se trata un diseño social, es diseñar de una forma en donde haya armonía con el ser humano”, añadió.

Por su parte, Anely Hernández, analista de política pública de la organización feminista de base comunitaria Taller Salud, con sede en Loíza, resaltó la importancia de la Escuelita para los esfuerzos que realizan en favor de las comunidades.

“Nosotras trabajamos directamente con nuestras comunidades, y para nosotras la salud y el derecho a la salud va mucho más allá de la falta de enfermedad, sino que tiene que ver también con el acceso de las comunidades a servicios como vivienda, y particularmente a poder vivir en comunidades que estén libres de violencia”, comentó.

“Definitivamente nosotras pensamos y potenciamos que los haberes comunitarios deben ser la base de las acciones legislativas, porque nadie realmente sabe más lo que está pasando que las personas afectadas por los problemas sociales que se quieren legislar”, agregó Hernández.

A tono con su esfuerzo por lograr mayor participación de la gente, Vargas Vidot también anunció que trabaja con un grupo de jóvenes expertos en desarrollar plataformas en una herramienta virtual que permitiría a la gente votar sobre un proyecto mientras se está debatiendo, de forma que estén mejor enterados de lo que está sucediendo y las decisiones que podrían cambiar su vida, y a la vez los legisladores puedan ver cómo está respondiendo la población a ese proyecto de ley.

“La idea es que sea una aplicación en el celular. La idea es que se anticipe la población del pueblo en porcentaje, y entonces se pueda enseñar en la propia Legislatura, y todos los senadores y senadoras tengan en sus manos lo que está opinando el pueblo. ¿Y tú te vas a atrever a votar en contra de lo que el pueblo dice?”, comentó Vargas Vidot. “La idea fundamental es que la democracia participativa no sea solo de nombre”.

La Escuelita, que incluso antes de ser inaugurada oficialmente ofreció un taller de proceso legislativo a estudiantes del curso de Desarrollo Sostenible de la Universidad del Sagrado Corazón, contará con unos espacios para reuniones y para producción de material audiovisual, y en la medida de lo posible también usaría otros salones de mayor capacidad del complejo capitolino.

Ofrecerá talleres, actividades y dinámicas tanto de manera virtual como presencial, que se pondrán accesibles al público en diversas plataformas digitales para permitir el acceso continuo. Además del catálogo de temas que servirán de base para los talleres, según los intereses, frustraciones e ideas de la gente, se desarrollarán otros temas. Los eventos de la EDS se anunciarán a través de las redes sociales a medida que se acerquen las fechas. Para la participación presencial se requerirá un registro en línea.

Los talleres serán ofrecidos por personal de su oficina legislativa capacitado para cada tema, así como por recursos invitados. Vargas Vidot aclaró que la EDS no cuenta con dinero asignado, y se nutrirá de la aportación de voluntarios y voluntarias.