El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, anunció esta mañana la apertura de candidaturas para ocupar la poltrona municipal de Guayama, tras la renuncia del ahora exalcalde Eduardo Cintrón Suárez quien se declaró culpable de un cargo de corrupción.

“Que los funcionarios electos sepan que el Partido Popular va a estar listo para actuar contra quien sea, sin importar quien sea, si defraudan la confianza que le ha otorgado el pueblo puertorriqueño. Guayama: abierta la candidatura a seleccionar populares; un alcalde que respete las finanzas de nuestro pueblo y trabaje por el beneficio de toda nuestra gente haya en Guayama”, comentó Cruz Burgos en conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede del PPD.

PUBLICIDAD

El proceso, que estará abierto para militantes del partido, se extenderá hasta este miércoles, 12 de abril, a las 5:00 p.m. El PPD tendrá 30 días para llenar la vacante, según el Artículo 1.014 del Código Municipal y Código Electoral de Puerto Rico.

La elección podría celebrarse entre el primer o segundo fin de semana de mayo, fecha que está pronto por calendarizarse oficialmente, adelantó el Comisionado Electoral Alterno del PPD, Ramón Torres. De las 21 unidades electorales en el municipio, se espera abrir un centro de votación en cada una. Sin embargo, esta información aún está por confirmarse.

Cruz Burgos especificó que destituyó de las posiciones políticas al exalcalde y había solicitado su renuncia previo al anuncio de Cintrón Suárez, quien abandonó el cargo luego de que llegó a un acuerdo con agentes federales y se declaró culpable por un esquema de soborno.

“Ya nosotros habíamos tomado la decisión, tanto el presidente (José Luis Dalmau Santiago) como yo, como secretario, de destituirle de las posiciones (políticas)”, indicó el también representante.

El fiscal Seth Erbe explicó durante audiencia virtual que durante su mandato como alcalde entre el 2013 y 2021, Cintrón Suárez, mantuvo “una conspiración para aceptar algo de valor” para ser “influenciado” para realizar “una transacción de negocios con un valor mayor a los $5,000″, lo que es una violación a los estatutos federales.

Erbe dijo que, según la investigación, en el 2013 Cintrón Suárez llegó a un acuerdo con un individuo “para recibir comisiones ilegales de $1 por cada pie cuadrado de asfalto” que la compañía de esa persona aplicara en las vías públicas, a cambio de que el municipio le otorgara el contrato.

PUBLICIDAD

Además, “aprobó varios contratos a la Compañía A a cambio de pagos del Individuo A”. Dijo que también “aprobó facturas de pagos del Municipio de Guayama a la Compañía A, a cambio de las comisiones ilegales”. El fiscal indicó que en ese tiempo Cintrón Suarez recibió al menos $40,000.

La jueza federal Silvia Carreño-Coll autorizó a que quede en libertad condicionada con una fianza de $10,000 “no asegurada”, lo que significa que no tendrá que pagarla en efectivo, sino que la representa a través de una firma y no tendrá que pagarla si cumple con las reglas que le imponga el tribunal.

La documentación que deben presentar los aspirantes a la alcaldía incluye: formulario de Intención de Candidaturas para Aspirantes a Puestos Electivos de la Comisión de Elecciones Estatales (CEE) juramentado ante notario una foto a color digital o emblema distinguible, una certificación del secretario de Hacienda en que haga constar el cumplimiento por parte del aspirante de la obligación de rendir su Planilla de Contribución sobre Ingresos en los últimos 10 años o declaración jurada que indique el año y la razón por la cual no rindió, copia certificada de las Planillas de Contribución sobre Ingresos o copia timbrada por el Departamento de Hacienda rendidas en los últimos 10 años, certificación de no deuda el Departamento de Hacienda y- de tener alguna- prueba de que se ha acogido a un plan de pago y está cumpliendo de no menos de 120 días de expedida, certificación de no deuda por Contribución de Propiedad Mueble e Inmueble del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) y- de tener alguna- evidencia de que se ha acogido a un plan de pago y está cumpliendo de no menos de 120 días de expedida, certificado de Antecedentes Penales que refleje que no ha sido convicto de delito grave o menos grave que implique depravación moral, recibo de orientación por el Contralor Electoral, certificación de cumplimiento “Good Standing” del Contralor Electoral, certificación Negativa de ASUME, prueba de orina para la detección de sustancias controladas, formulario Informativo de Aspirantes para la Comisión Calificadora, certificado de Afiliación y la hoja de Orientación sobre el Reglamento del PPD.

PUBLICIDAD

La documentación se puede acceder en la página web ppdpr.net y los aspirantes podrán someter sus candidaturas al correo electrónico secretario@ppdpr.net o en la sede del partido.

Otras elecciones

De manera concurrente, otras tres elecciones se celebrarán para llenar vacantes en el PPD.

“Hay cuatro eventos electorales pendientes”, recalcó Torres. “La Oficina del Comisionado Electoral está lista y preparada para todos estos eventos. Hemos estado trabajando incansablemente tan pronto el viernes supimos de la vacante en Guayama pusimos manos a la obra”, aseguró.

La Comisión Calificadora evalúa a dos populares que radicaron candidatura para la alcaldía de Hatillo luego de que José “Chely” Rodríguez dejara el cargo por condiciones de salud. La elección sería el 1 de mayo. Una tercera persona había mostrado interés para el puesto, pero retiró su candidatura ayer, sábado.

En Guayanilla, dos personas presentaron su candidatura para ocupar la presidencia del Comité Municipal. Ambas se están evaluando en la Comisión Calificadora. De ser certificados, se celebrará una primaria el 30 de abril.

Mientras, en Añasco seis personas radicaron para liderar el Comité Municipal, proceso que también se está evaluando en la Comisión Calificadora. En el caso de que los certifiquen, la primaria será el 15 de mayo.