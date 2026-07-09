Tras enfrentar problemas en la reparación de un salidero en el que se desperdiciaba unos dos millones de galones de agua, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) culminó anoche los trabajos de mantenimiento y mejoras operacionales realizados en la Planta de Filtros Sergio Cuevas que dejó a unos 183,000 abonados sin agua por días consecutivos.

El augurio del presidente de la AAA, el ingeniero Luis R. González Delgado, es que el agua se restableciera en un periodo de 24 horas para zonas cercanas a la planta, principalmente Trujillo Alto, así como unas 72 horas para el resto de los abonados afectados en San Juan, Carolina, Loíza y Canóvanas.

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Según se explicó en un comunicado de prensa, se suponía que los trabajos concluirían el martes.

Los trabajadores de la AAA completaron la mayoría de los trabajos, exceptuando la reparación de un salidero identificado en una tubería de 48 pulgadas en la Planta de Filtros Sergio Cuevas. Se informó que se requirió tiempo adicional para completar la intervención de manera segura y garantizar el buen funcionamiento del sistema. Dicha reparación se extendió durante varias horas del miércoles, culminando a eso de las 7:30 p.m.

Se informó que, una vez concluyeron los trabajos, el equipo operacional de la AAA procedió a iniciar el proceso de restablecimiento gradual del sistema para estabilizar la red de distribución y comenzar la recuperación del servicio hacia las comunidades que se sirven de estas instalaciones.

“Nuestra prioridad en todo momento ha sido atender esta reparación de manera responsable y segura, pero, sobre todo, restablecer el servicio de agua potable a nuestra gente lo antes posible. Por esa razón, nuestros equipos trabajaron sin descanso hasta completar la intervención y comenzar de inmediato la recuperación del sistema”, expresó González Delgado.

El ingeniero destacó que, durante la interrupción programada, la Autoridad logró completar importantes trabajos, incluyendo el reemplazo de válvulas en la Represa Carraízo, mantenimiento a las subestaciones eléctricas, la instalación de una nueva válvula de 30 pulgadas en la Planta de Filtros Sergio Cuevas, mejoras al sistema de cloración y diversas reparaciones en la red de distribución.

“Ya hemos comenzado a observar una mejoría en la producción de agua de la planta tras iniciar el proceso de restablecimiento. Esto nos permite inyectar mayor cantidad de agua a la red y continuar avanzando en el fortalecimiento del servicio para las comunidades de la Región Metropolitana”, añadió el presidente ejecutivo.

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La AAA reiteró que la recuperación del servicio será gradual y variará de acuerdo con la elevación y distancia de cada sector, por lo que algunas comunidades podrían tardar más tiempo en recuperar el suministro de agua potable.

Mientras se restablece el servicio en su totalidad, la Autoridad mantendrá activo el plan de distribución de agua potable en coordinación con las oficinas municipales de manejo de emergencias de los municipios afectados.

El presidente reiteró que estas labores son fundamentales para continuar fortaleciendo la resiliencia y confiabilidad del sistema de agua potable que sirve a sobre 180,000 clientes de la Región Metropolitana.