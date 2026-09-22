Abrirán un CESCO en el centro comercial Plaza Las Américas
DTOP anuncia que cerrará las instalaciones en la estación del Tren Urbano Sagrado Corazón.
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“¡El CESCO de Sagrado Corazón se muda a Plaza Las Américas!"
Este fue el anuncio que emitió en la tarde de este martes el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, a través de las redes sociales.
Según destacó, la nueva facilidad estará ubicada en el segundo nivel del centro comercial, localizado en Hato Rey. Contará con nueve ventanillas de servicio y un “CESCO expreso”.
No se precisó si en este “CESCO expreso” se atendería a los ciudadanos sin cita.
¡El CESCO de Sagrado Corazón se muda a Plaza Las Américas!— DTOP (@DTOP) September 22, 2026
Ya comenzamos los trabajos de construcción para brindarles un espacio renovado, más accesible y cómodo.
Pendientes a nuestras redes sociales, donde anunciaremos la fecha de apertura.@gobiernodepr pic.twitter.com/sKF4gWsuZj
La fecha del cierre de las instalaciones del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) en la estación del Tren Urbano Sagrado Corazón, localizada en Santurce, y la apertura de las nuevas oficinas en el centro comercial Plaza Las Américas todavía no se han establecido.
“Ya comenzamos los trabajos de construcción para brindarles un espacio renovado, más accesible y cómodo. Pendientes a nuestras redes sociales, donde anunciaremos la fecha de apertura”, indicó el funcionario.