“¡El CESCO de Sagrado Corazón se muda a Plaza Las Américas!"

Este fue el anuncio que emitió en la tarde de este martes el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, a través de las redes sociales.

Según destacó, la nueva facilidad estará ubicada en el segundo nivel del centro comercial, localizado en Hato Rey. Contará con nueve ventanillas de servicio y un “CESCO expreso”.

No se precisó si en este “CESCO expreso” se atendería a los ciudadanos sin cita.

¡El CESCO de Sagrado Corazón se muda a Plaza Las Américas!

Ya comenzamos los trabajos de construcción para brindarles un espacio renovado, más accesible y cómodo.

Pendientes a nuestras redes sociales, donde anunciaremos la fecha de apertura.@gobiernodepr pic.twitter.com/sKF4gWsuZj — DTOP (@DTOP) September 22, 2026

La fecha del cierre de las instalaciones del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) en la estación del Tren Urbano Sagrado Corazón, localizada en Santurce, y la apertura de las nuevas oficinas en el centro comercial Plaza Las Américas todavía no se han establecido.

“Ya comenzamos los trabajos de construcción para brindarles un espacio renovado, más accesible y cómodo. Pendientes a nuestras redes sociales, donde anunciaremos la fecha de apertura”, indicó el funcionario.