Para el designado secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, hay unos “absurdos” en la supuesta intención de cerrar 83 planteles escolares, sobre todo, en escuelas icónicas que están “produciendo para el País”.

Asimismo, resaltó que sería contradictorio un plan para eliminar planteles luego de que se inviertan millones de dólares en su restauración, además de insistir en que la agencia no ha activado el mecanismo de cierre establecido por ley.

“Tajantemente, no existe un listado de escuelas que vayan a cerrar y obviamente lo que les tengo que decir es que hay unos absurdos en ese listado que todos conocemos y que jamás cerrarían escuelas íconos, escuelas que están produciendo para nuestro Puerto Rico en términos generales; la Libre de Música y la Central son dos vivos ejemplos. Hay documentación y existe evidencia de las inyecciones en fondos que le vamos a estar haciendo y es un poco contradictorio ese hecho, versus cerrar escuelas después de inversiones millonarias que se van a estar haciendo”, puntualizó.

“Segundo, que la propia ley establece un mecanismo de cierre, artículo que no hemos activado, que requiere una serie de variables que se estudien, demografía, la distancia para estos estudiantes, el beneficio de un potencial cierre para los estudiantes o para la propia comunidad en términos de servicio, antes de que vaya a proceder un cierre y nada de esto se ha activado, nada de esto se ha hecho”, recalcó.

Cabe destacar que, según los líderes magisteriales, el documento divulgado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) está firmado por el subsecretario de la agencia, Héctor Joaquín Sánchez, otrora comisionado electoral del PNP, y así lo constataron en una reunión sostenida con el propio secretario hace una semana.

Sin embargo, al preguntársele si Sánchez goza de su confianza, Ramos Parés contestó que, “yo no cargo con un equipo de personas, yo no cargo con un grupo de personas, mi historial así lo ha reseñado, yo he ocupado otras posiciones de confianza, evalúo todos los días mi desempeño y el de todo mi equipo”.

“En este momento, los resultados del Departamento de Educación ha sido un trabajo en equipo de mucha gente. Al momento que yo determine que tengo que mover fichas, así lo voy a estar haciendo y lo vamos a hacer de forma transparente”, apuntó.

Insistió en que el subsecretario, “no está atornillado desde nadie (Fortaleza) e igualmente, ninguno de los legisladores me lo ha puesto como condición para lo que es la evaluación de este servidor como secretario del Departamento”.

Mencionó que su intención es construir unos pilares de comunicación en las escuelas y para comenzar, presentarán un cuestionario que llenarán tanto los directores como los maestros y cuyos resultados se darán a conocer en verano. Esto con el propósito de que la ciudadanía conozca el contenido y fiscalice su trabajo como titular de Educación.

“(De) Ese cuestionario vamos a pasar a una fase de grupos focales y después de los grupos focales vamos a pasar a la conversación con esa comunidad particular. Ya habiendo recopilado información previa que nos permita poder alinear lo que va a ser esa conversación tanto con padres como con maestros, directores y el resto de la comunidad que muchas veces se ve impactada de la operación de una escuela”, señaló.

“Creo que es una oportunidad única que tenemos como Puerto Rico de rediseñar nuestro sistema, de rediseñar lo que ocurre en nuestras salas de clase y en nuestras escuelas y lo vamos a aprovechar, yo solo no puedo hacer esto”, agregó.

Las expresiones de Ramos Parés surgieron durante una visita a varios planteles de Lares, Adjuntas y el poblado de Castañer en vías de conocer las necesidades de las comunidades escolares de cara al reinicio de clases presenciales.

En Adjuntas, el secretario inspeccionó las condiciones de la escuela Segunda Unidad Héctor I. Rivera en el barrio Yahuecas, una estructura afectada por los terremotos del 2020 y aseguró que “próximamente es una de las escuelas que va a tener prioridad en el proceso de subasta que se encamina”.

Esto en respuesta a la petición del alcalde José Hiram Soto Rivera, quien solicitó la rehabilitación del plantel que permanece cerrado desde el embate de los sismos, con la intención de rescatarlo para la comunidad.

“Hay unas conversaciones con el alcalde sobre afinarnos y unirnos mucho más Educación y el municipio. Hay un interés del alcalde de mejorar las condiciones para nuestros estudiantes y, sobre todo, de abrirle el marco de oportunidades. Nosotros desde Educación estamos viabilizando la relación de distintas agencias, con distintos municipios y con entidades del tercer sector abriendo ese marco de posibilidades”, sostuvo.

En su viaje a la montaña, el secretario también llegó a las escuelas Julio Lebrón en Lares, Gabriela Mistral en el poblado de Castañer y, en Adjuntas, la escuela Héctor Rivera y la residencia agrícola José Barceló; esta última aparece en el controvertible listado de escuelas a cerrar.

El alcalde adjunteño adelantó al secretario su interés de presentar una propuesta para que el ayuntamiento en unión al DE, “pudiéramos llevar la escuela agrícola a otro nivel” para evitar una eventual eliminación de la histórica edificación.

“La contestación que me dio el secretario es completamente positiva. Estoy complacido con su visita”, afirmó al señalar que también se trabajará con la reparación de columnas cortas en la escuela Héctor Rivera al identificarse fondos ascendentes a $1.6 millones.