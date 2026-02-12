La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) reclamó ante la Legislatura que se le imponga un cargo de $125 anuales en la prima de seguro que conceden, si se autoriza a los dueños de vehículos todo terreno (four tracks) a sacar el marbete para transitar por ciertas vías del país.

Esta suma representaría tres veces y medio o un 257% más que lo que pagan los dueños de vehículos, que son $35 por esa prima del ACAA.

El detalle lo brindó este jueves la directora de la ACAA, Wanda Ortega Álamo, al presentar una campaña de prevención de accidentes en las carreteras a causa de distracciones.

Según la página cibernética de la agencia, en “la ACAA (se) administra un sistema de seguro y compensación por accidentes de tránsito mediante una prima obligatoria de $35.00 al año, para todos los vehículos de motor autorizados. Esta provee una cubierta de servicios de salud a toda persona que sufra daños corporales, enfermedad, o muerte como consecuencia de un accidente de tránsito”.

Ortega Álamo indicó que la razón de una prima mayor a los conductores de vehículos todo terreno, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Todos sabemos el alto costo de los accidentes y más en todo terreno. Y, nosotros hicimos un estudio actuarial, donde nos comparamos con Idaho, que tiene un seguro bien similar al que nosotros estamos proponiendo”, indicó la funcionaria.

Estableció que los riesgos de accidentes en vehículo todo terreno es mayor a los de un vehículo tradicional.

Según estadísticas de la Policía, en el año 2025 se reportaron 277 accidentes vehiculares en el que alguna persona involucrada falleció. De estos, dos fueron en four track, 65 en motoras, 96 eran conductores de vehículos y 27 eran pasajeros de vehículos. Los restantes fueron peatones, jinetes, ciclistas y otras modalidades.

En el 2024, ocurrieron 288 accidentes fatales, de los cuales uno fue en four track, 66 en motoras, 98 eran conductores de vehículos y 30 pasajeros.

La Policía informó que en lo que va del año se han reportado 26 accidentes fatales, de los cuales uno fue en four track, cinco eran motociclistas, cinco eran conductores de vehículos y dos eran pasajeros.

Por otro lado, Ortega Álamo presentó una campaña para exhortar a la ciudadanía a no textear y conducir bajo otras distracciones, como pudiese ser maquillarse, rebasar la luz roja, así como estar bajo los efectos del alcohol y las drogas.

El protagonista principal de la campaña es el director del Hospital de Trauma, el doctor Pablo Rodríguez. Este lleva 26 años dirigiendo este hospital, en el que llegan los pacientes con las lesiones más graves, muchas veces ocasionadas por accidentes de tránsito.

“Nosotros admitimos cerca de 1,400 pacientes al año en el Hospital de Trauma. El 50% son pacientes de ACAA, así que estamos hablando de 700 y pico de pacientes que se reciben en forma anual en el Hospital de Trauma”, sentenció.

El llamado que hace el galeno es a evitar distracciones para no terminar en el hospital que dirige. Por ello, la campaña tiene como lema “Hazle caso a Pablo”.

En el anuncio televisivo, Rodríguez destaca que “el 95% de los traumas causados por accidentes de tránsito son prevenibles. Deja al lado al texteo. Hazme caso”.