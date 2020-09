El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, candidato popular a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington aseguró que no queda duda alguna de que la estadidad para Puerto Rico es un mito y ya múltiples voces en Washington, tanto demócrata como republicanos, se han pronunciado en contra de esa alternativa.

“A dos meses de las elecciones, el mensaje al pueblo puertorriqueño es claro, la estadidad no está en la agenda del Congreso. Lo ha dicho el presidente Donald Trump, previamente lo han expresado legisladores federales republicanos como Rick Scott y Marco Rubio y ahora el presidente del Senado, Mitch McConnell. Todas estas expresiones desde Washington le señalan al pueblo que votar por el NO es lo correcto”. Los comentarios del líder popular se dieron hoy en ‘NotiUno en la Mañana’ con Normando Valentín.

“Mi llamado al liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) y a Jenniffer González es que dejen de engañar al pueblo. Esta pasada semana las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés presentaron un proyecto de asamblea constitucional de status para Puerto Rico, sabiéndose que la estadidad no es una opción. El mensaje que se envía es: en noviembre hay que votar que no en la propuesta del PNP que he llamado ‘plebimito’. La realidad es que el liderato del PNP continúa de espaldas a la realidad. Las expresiones de McConnell y otros líderes republicanos acaban con la campaña de miedo del PNP que trata de decir que votar por el NO es votar para ‘alejarnos’ de Estados Unidos. Los propios congresistas están invitando al pueblo de Puerto Rico a que voten libremente por el NO”, añadió Acevedo Vilá.

El candidato popular señaló además que cuesta entender cómo Jenniffer González continúa respaldando a Donald Trump, cuando reiteradamente se le ha dicho que la estadidad no es una opción para Estados Unidos.

“Con todo lo que está pasando, ella copreside el grupo Latinos for Trump, junto a José Carrión III. Ella tendrá que explicar esa contradicción cuando esté en campaña política en estados como Florida y Pennsylvania, de gran población boricua”.

Durante la entrevista, el exgobernador propuso que ante la imposibilidad de la estadidad, lo primero que deben hacer los electores es votar que no en la propuesta del status que propone la actual administración y así hacerlo saber en Washington con votos.

“Eso abre las puertas para otras opciones cómo la asamblea constitucional de status, que es un proceso justo, con la participación de todos los sectores. Mi posición siempre estado clara, una solución de status que esté fuera de la cláusula territorial que proteja los valores de Puerto Rico, la ciudadanía y la relación con Estados Unidos. De igual manera, voy a Washington sin obsesiones ideológicas, voy a defender a Puerto Rico y generar opciones de desarrollo económico como el incentivo contributivo a las farmacéuticas y también quitarle poderes a la Junta de Control Fiscal y devolvérselos al pueblo puertorriqueño”, finalizó Acevedo Vilá.