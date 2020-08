El exgobernador y candidato del Partido Popular Democrático a comisionado residente en Washington, Aníbal Acevedo Vilá, apuntó al nuevo Código Electoral –aprobado y convertido en ley por el Partido Nuevo Progresista– como el origen de la crisis de las primarias.

Añadió como factor al inconcluso proceso electoral la “incompetencia” del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila.

“Uno de los graves errores fue el despido de los vicepresidentes de la Comisión, que representaban a los tres partidos y eran los que tenían la experiencia y memoria histórica para manejar los procesos electorales. El día de hoy, si renuncia o despiden al presidente Juan Ernesto Dávila, no hay una persona que ocupe la posición. Así de serio es el error causado por el PNP”, apuntó en declaraciones escritas.

En su transmisión diaria ‘El Podcast de Aníbal’, también detalló el proceso que llevó ayer la Junta de Gobierno de la Pava, exigiendo a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que convoque a una sesión extraordinaria para derogar el Código Electoral.

Acevedo Vilá señaló, además, que tanto la mandataria como Pedro Pierluisi y Jenniffer González ignoraron el pedido de especialistas en temas electorales, los partidos de la oposición y de la sociedad civil para que no se firmara dicho Código.

El exgobernador adelantó que su colectividad comenzará el conteo de los votos emitidos el domingo en los precintos donde se pudo votar de manera normal, como sucedió, por ejemplo, en los precintos de San Juan, para hacerlos públicos preliminarmente para este jueves.

“Hemos visto una mala práctica desde el domingo en la mañana de analistas, entre otras personas, de estar publicando números en las redes sociales y con toda honestidad, no hay manera de saber. Se van a certificar los números específicamente en los distritos donde se pudo votar, para ir subsanando la incertidumbre. De esa manera, frenamos la actitud malsana de estar publicando datos filtrados, porque nadie filtra datos de los lugares donde están perdiendo. Todo dicen que están ganando”, dijo.

Ante esta situación, se presentaron los ejemplos de la primaria a la alcaldía de San Germán, donde ambos candidatos reclaman el triunfo.

“En cambio, en el PNP están en un limbo, una paralización y se alega que ellos van a reunirse hoy, pero de eso no tenemos certeza. Lo que sí es un hecho es que ya la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático se reunió, tomó decisiones y va a ejecutar lo decidido. Sumado a eso, vamos a estar atentos a las determinaciones que tome el Tribunal Supremo con relación a las demandas radicadas ayer, porque lo que decida el Supremo puede incidir en las determinaciones que tomó ayer el PPD”, sostuvo.

Los demandantes, entre ellos los precandidatos Eduardo Bhatia, “Charlie” Delgado y una ciudadana representada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), tienen hasta hoy martes a las 2:00 de la tarde para someter sus argumentos entre el Supremo.

“Hay mucha ansiedad y preocupación entre la ciudadanía y eso es totalmente entendible. Incluso, en Estados Unidos hay sectores interesados en el tema y así se evidencia en las publicaciones como The New York Times, Washington Post y The Hill, entre otros. Incluso yo he recibido llamadas de contactos míos en la capital federal, que buscan entender cómo hemos llegado a esta situación. Yo abrigo la esperanza de que el Tribunal Supremo resuelva de manera unánime este caso y que los jueces se crezcan sobre sus diferencias y logren rápidamente a un consenso. Con la experiencia que tuvimos en el caso de Pierluisi el año pasado, entiendo que ya se deben estar escribiendo las decisiones. Yo le pido calma al pueblo y que no nos quitemos”, finalizó Acevedo Vilá.