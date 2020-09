El candidato a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá responsabilizó hoy a la comisionada residente Jenniffer González y a la guerra interna en el Partido Nuevo Progresista (PNP) por la pérdida de $1,000 millones de fondos de Medicaid y tildó de falso e irresponsable afirmar que en Puerto Rico hay “dinero de más” para cubrir las necesidades de salud de la población, como expresó González ayer en las redes sociales.

Asimismo, el exgobernador popular sostuvo que la incompetencia y la dejadez del gobierno del PNP, ha dejado desprovisto a 1.4 millones de personas de la posibilidad de ver ampliar los servicios existentes y de recibir posibles subsidios temporeros que pudieran ser financiados por el programa federal del Medicaid.

“Resulta altamente irresponsable de parte de Jenniffer González decir que existe ‘dinero de más’ o un excedente de recursos, cuando tenemos 250,000 puertorriqueños que no tienen cubierta médica, incluyendo miles de niños y adolescentes, también tenemos otros 493,984 envejecientes pertenecientes al programa de Medicare que necesitan también ayuda con los costos de medicamentos. Esta crasa negligencia demuestra la total improvisación e insensibilidad de la comisionada residente y el gobierno del PNP, quienes, en todo un año, en vez de haber invertido su tiempo en la búsqueda de soluciones a esta situación, optaron por tratar de adelantar la estadidad que jamás llegará. Esto es imperdonable.”, afirmó el candidato a la comisaría residente por el PPD.

Acevedo Vilá recordó que desde abril pasado representantes del sector privado de salud advirtieron sobre el peligro de que estos fondos se perdieran. Ante esa información, la comisionada González evidentemente no hizo nada. Más aún, informes periodísticos apuntan a que el gobierno de Wanda Vázquez le notificó en julio a la comisionada sobre esta situación, inclusive mediante correo electrónico y nuevamente ella no hizo nada.

Luego de que Acevedo Vilá hiciera pública la carta de la gobernadora Vázquez advirtiéndole al liderato congresional de esta crisis y requiriendo acción, Jenniffer González guardó silencio por varias semanas. El fin de semana pasado dijo categóricamente que no se iban a perder los fondos y que se podrían reprogramar.

“De forma insensible y en un claro menosprecio con la gente necesitada, Jenniffer González no solo mintió sobre esto, sino que viene a solo horas de vencerse el término a presentar una enmienda de última hora, en un solo párrafo y de forma improvisada para tratar de salvar cara ante la evidente negligencia e irresponsabilidad de su desempeño”, expresó Acevedo Vilá.

“Hoy un periódico de circulación general nos informa que el Centro de Servicios Medicare y Medicaid (CMS), que administra estos fondos, informa que hasta anoche nadie de Puerto Rico le había notificado sobre esta crisis. Estas expresiones de CMS por un lado desmienten lo que dijo Jenniffer el domingo y nuevamente demuestran la incompetencia de este gobierno,” puntualizó Acevedo Vilá.

Sobre la excusa que ha levantado González y la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko de que ese dinero no tiene uso definido porque dicha asignación no es recurrente a partir del 2021, el exgobernador sostuvo que “ambas funcionarias se equivocan, porque el gobierno de Puerto Rico tuvo todo un año para identificar gastos y compras no recurrentes en el área de salud y el Plan Vital que pudieron haber sido sufragado con esos fondos. Si se hubiese trabajado con tiempo un plan de acción coherente y veraz. Ni siquiera eso puede hacer bien este gobierno.”

“Si la comisionada residente Jenniffer González hubiera hecho su trabajo responsablemente, hubiese identificado junto a la Junta de Control Fiscal y el Departamento de Salud, aquellos gastos, compras y servicios que no sean necesariamente recurrentes a partir del año fiscal 2021 y que pudieran haber sido sufragados con esos fondos. Pudieron haber comprado equipos médicos, medicamentos, pruebas de laboratorio, cubrir servicios temporeros de salud mental, servicios y tratamientos contra la Hepatitis C, la compra de equipos especializados para niños con impedimentos, el pago de cancelación de deudas a suplidores de salud, servicios ambulatorios y hasta pagar deducibles para gente necesitada en servicios, por mencionar algunos ejemplos de gastos en áreas en las que pudo haber pedido una autorización administrativa para ciertos usos no-recurrentes. Además, la comisionada residente pudo usar sus alegadas influencias en Washington para que congresistas intervinieran con la junta y lograran que se aprobara el uso de estos fondos,” agregó Acevedo Vilá.

“Lamentablemente ayer se dio otro paso para que se consuma lo que dimos a conocer y venimos advirtiendo desde hace dos semanas, la pérdida de mil millones de dólares de los fondos federales que se usan para darle servicios a nuestra población médico-indigente y pagarle por sus servicios a todos los proveedores de salud. La responsabilidad de Jenniffer González en esta tragedia es evidente. La comisionada residente le escondió esta información al país. No es hasta el martes, 8 de septiembre, que hice pública la carta de la Gobernadora al liderato congresional, que el país se enteró de esta situación”, sostuvo.

Acevedo Vilá hizo un recuento por fechas de “las diversas versiones contradictorias que ofreció la Comisionada Residente, que concluyó con la última donde presentó una enmienda de una línea, un año tarde y sin un informe detallado de ejecución que justificara la extensión de término y al ser rechazada la enmienda, entonces trató de asignarle culpas a la delegación demócrata de su propia dejadez”.

Acevedo Vilá dijo que tiene la credibilidad ante el Congreso para hablar del tema de salud, toda vez que durante su incumbencia como comisionado residente y gobernador, logró sacar a Puerto Rico de la sindicatura federal a varias agencias estatales y además, logró que el programa de Medicare, que ofrece cuidado de salud para personas mayores de 65 años, se extendiera a Puerto Rico bajo las mismas condiciones que se extendió a los residentes de los 50 estados de la Unión. Eso permitió que miles de puertorriqueños de mayor edad participen hoy en los diferentes planes de Medicare Advantage.