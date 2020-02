El exgobernador y candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá, matizó hoy sus expresiones de romper las papeletas del plebiscito Estadidad Sí o No que el Partido Nuevo progresista se inclina a aprobar para celebrarse el próximo día de las elecciones.

Acevedo Vilá fue grabado en días recientes hablando de forma despectiva de la papeleta plebiscitaria, diciendo que “no vale na”, y que antes de ese día decidimos si “le pegamos fuego, si la robamos”, lo ue le ganó numerosas críticas en estos días por parte del PNP.

En Radio Isla hoy, Acevedo Vilá dijo que sus expresiones en recientes eventos fueron “un llamado para jamaquear a los populares”.

“Era para llamar la atención”, agregó.

Acevedo Vilá dijo que su llamado a los populares es desprestigiar el “plebimito, como yo le llamo” y”si esto sobrevive, decidimos después hacer lo que nos de la gana con esa papeleta”.

¿Su llamado no es directamente quemar o robar la papeleta?, se le indicó.

“No, hombre no, mi llamado que es lo que le dolió, es que del Departamento de Justicia de Estados Unidos no se lo va aprobar, como no se lo aprobó en el 2017”, afirmó.

Asimismo, en la entrevista radial y aludiendo a otras declaraciones suyas recientes, Acevedo Vilá dijo que la exfiscal federal Rosa Emilia Rodríguez le filtraba información sobre su caso criminal al entonces comisionado electoral y hoy día presidente del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz.

Afirmó que este tipo de “liqueos” es un delito federal y dijo que aunque él siempre “lo supo”, quedó corroborado el pasado diciembre por una columna en Primera Hora de Jay Fonseca sobre su relación con el líder senatorial, en el que aseguraba que Tommy, el que no iba al aire, era un tipazo.

En temas relacionados, Acevedo Vilá ha dicho que mantendrá su programa en Radio Isla hasta el próximo viernes, 28 de febrero, esto ante su eventual certificación como candidato.

De otra parte, numerosos políticos del PNP se expresaron en las pasadas horas criticando a Acevedo Vilá, tal y como hicieron ayer figuras como la gobernadora Wanda Vázquez.

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, catalogó como una hipocresía el llamado al boicot del plebiscito de estatus ‘estadidad sí o no’ hecho por el liderato del Partido Popular Democrático (PPD).

“Eso es lo que Acevedo Vila sabe, desacreditar. Lo hizo en el hemiciclo, desacreditando a la mujer puertorriqueña, lo hizo en el caso fabricado contra don Carlos Romero Barceló, lo ha hecho en muchas ocasiones con diferentes temas, porque prefiere mantener la colonia para tratar de continuar la finquita que ya caducó, el partido popular”, añadió el Representante por Acumulación.

Mientras, el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez tildo en el día de hoy de cobarde e irresponsable a Acevedo Vilá, tras las expresiones que realizara este último donde incita a los seguidores de su partido a robarse las papeletas del plebiscito que se realizará en la elección general en noviembre del 2020 y pegarles fuego como acto de protesta.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, hizo un llamado en el día de hoy a las agencias de seguridad estatal y federales en la isla tras las expresiones de incitación a violencia que realizara el ex gobernador de Puerto Rico y candidato a la Comisaría Residente en Washington por el PPD, Aníbal Acevedo Vilá, quien expresó públicamente que en las próximas elecciones se debe quemar la papeleta sobre el estatus o que se las roben.