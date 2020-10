Mientras el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá acusaba a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, de mentir en su campaña política, ella le imputaba haber utilizado a su familia para “lavar dinero sucio”, en medio de un debate en el que al periodista Rafel Lenín López, en ocasiones, le costaba moderar y mantener el orden.

Fue la primera y última vez que los cinco aspirantes a la Comisaría Residente –por orden alfabético: Ada Norah Henriquez, de Proyecto Dignidad; Acevedo Vilá, por el Partido Popular Democrático (PPD); González, del Partido Nuevo Progresista (PNP); Luis Roberto Piñero, bajo el Partido Independentista Puertorriqueños (PIP); y Zayira Jordán Conde, del Movimiento Victoria Ciudadana– se vieron las caras para exponer sus propuestas antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

PUBLICIDAD

Los ánimos del debate se caldearon a niveles incontrolables cuando le preguntaron a Acevedo Vilá cómo lograría que el gobierno federal libere los fondos federales aprobados tras el paso del huracán María y si se sentía “moralmente capaz” de pedir “pulcritud y transparencia” en Washington luego de haber sido acusado federalmente de corrupción.

“Jenniffer te ha confundido con una campaña de mentiras. Nunca en mi vida me he robado un centavo de dinero público, de dinero privado o de nada. Nunca. Inclusive en el caso montado, fabricado por la amiga de ella [González], Rosa Emilia Rodríguez, no pudieron hacer ningún señalamiento de fondos públicos, de contratos, de nada. Por eso tengo la fuerza moral para defender a Puerto Rico, para reclamar pulcritud. Y cuando fui comisionado residente y luego gobernador liberé los fondos que se habían congelado precisamente por la corrupción del Partido Nuevo Progresista y de Víctor Fajardo”, contestó.

Ante esto, González mencionó que diez de los 13 acusados junto al exgobernador fueron encontrados culpables.

“Si hay alguien que le miente y tiene experiencia mintiéndole al pueblo de Puerto Rico es ese candidato [Acevedo Vilá]… Imagínate puso a su familia a lavar dinero sucio para su propia campaña”, manifestó.

El exgobernador pidió un turno para contestar que le fue permitido por el moderador: “Mentiste en el anuncio”.

En estos momentos, ya ambos aspirantes se habían colocado cara a cara y se señalaban directamente con el dedo.

“El que metió a su familia en esto fuiste tú cuando los pusiste a lavar el dinero sucio de campaña. Tú los trajiste, no lo traje yo… Tú eres una vergüenza para Puerto Rico”, rebatió.

PUBLICIDAD

El también excomisionado residente en Washington volvió a pedir tiempo de refutación y, a pesar de las reglas establecidas y que Jordán Conde pedía que se siguiera con su turno en el debate, le fue permitido.

“Yo no sé cuál es esta Jenniffer González, si fue la que describió Cucuza [Zaida Hernández] o quién es, pero a ella se le olvida que en el 2017 te acompañé a reuniones en Washington y no decías que te daba vergüenza… Llegaste al extremo de decir que conversabas más conmigo que con tu gobernador, Ricardo Rosselló”, dijo.

El moderador le dio otro turno a González para “acabar el tema”.

“Él no se puede despegar de su lastre de corrupción. De ser el primer gobernador de Puerto Rico acusado de corrupción… Siempre me has dado vergüenza, yo no sé siquiera cómo estás en este foro porque yo creo que el pueblo de Puerto Rico se merece más y hay una gran diferencia de carácter entre tus mentiras y mi honestidad, entre tú pasado y lo que el pueblo de Puerto Rico vivió bajo tu gobierno”, mencionó.

Por 28 segundos, hubo un careo donde Jordán Conde pedía permiso para continuar con su turno en el debate y Lenín López intentaba tomar las riendas. Así que la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana dio un paso al frente.

“Que lamentable espectáculo para el pueblo de Puerto Rico ustedes que han tenido la oportunidad de estar en el poder a través de los años y miren el ejemplo que le dan al pueblo de Puerto Rico. Esto es contaminación del ambiente. Y ahora, ¿podemos hablar de infraestructura?”, cuestionó.

PUBLICIDAD

“Podemos hablar de infraestructura. Jordán, le recuerdo que el moderador soy yo, ¿ok?”, logró intervenir Lenín López cuando ya había silencio en el plató.

“Pues modera porque esto es un debate”, intervino nuevamente Jordán.

“Esto es un debate. No sé si ustedes ven debates a nivel mundial, pero los debates son careos de ideas, careo de propuestas y una diferenciación de caracteres, de personas que se exponen y se someten a la voluntad del pueblo para que la gente vote… Yo estoy aquí hasta la 1:00 de la mañana si tenemos que estar”, expuso el periodista.

Los candidatos del PNP y el PPD volvieron a encarase y acusarse por un minuto y diez segundos adicionales, a pesar de los reiterados intentos del moderador por pasar a la siguiente pregunta.

Posteriormente, Lenín López le ofreció un minuto a los otros tres aspirantes al Congreso de Estados Unidos debido al tiempo que ocuparon González y Acevedo Vilá.

“Ustedes dos son las dos caras de una misma moneda. Son lo que Puerto Rico no necesita en estos momentos”, sentenció Piñero.

Mientras, Henriquez destacó que la tardanza del gobierno durante el huracán María se tradujo en la pérdida de vidas humanos y habló de las muertes ocurridas en Yabucoa tras aquel fatídico 20 de septiembre de 2017.

“Lo que estamos viendo son los últimos escopetazos del bipartidismo", aseguró Jordán, quien recordó que la mayoría de los fondos federales que han llegado a Puerto Rico son recurrentes y “ella los anuncia como si fueran de ella”.

PUBLICIDAD

“Puerto Rico no tiene otra alternativa que dejar el bipartidismo”, remató.

A continuación, los puntos más importantes del resto del debate:

Mensaje inicial

González:

- Resaltó su trabajo en Washington por los pasados tres años que incluyó pandemia, terremotos y huracanes. Además, resaltó que ha logrado la “cantidad más grandes” de fondos federales para el País: $121,000 millones

Acevedo Vilá:

- Destacó que el PNP lleva 16 años corridos ocupando la Comisaría Residente y que “Puerto Rico está en su peor momento en Washington”. Aseguró que luchará por empleos y limpiaría el nombre de Puerto Rico de los insultos de Donald Trump

Jordán:

- “Mis manos no están atadas con cabilderos”, sostuvo. Asimismo, indicó que va a luchar por el pueblo puertorriqueños. Además, aprovechó para criticar la gestión de Acevedo Vilá cuando fue comisionado residente.

Henriquez:

- “Podemos establecer un puerto rico seguro, sano y próspero”, manifestó. También, mencionó a Roberto Clemente.

Piñero:

- Destacó que el Congreso ha impuesto sobre el País la Ley Promesa, la ley de cabotaje y el coloniaje. “Mi compromiso es luchar por esta patria puertorriqueña”.

Desarrollo Económico

Jordan: Le preguntan cómo lograría abrir las puertas comerciales del País

- “En Puerto Rico no ha habido un modelo económico de futuro”, indicó. Además, manifestó que traer las industrias manufactureras es excelente, pero que tardará. Es por esto que buscará proteger las industrias boricuas.

González: Interviene para indicar que buscaría imponer un crédito adicional para los productos que se compren aquí

Interviene para indicar que buscaría imponer un crédito adicional para los productos que se compren aquí Acevedo Vilá: Toma un turno para apuntar que desde el pasado 16 de marzo mencionó el volver a traer las industrias manufactureras a Puerto Rico.

González: Le cuestionan sobre cuántos empleos traerá

- Dice que hablar de la 936 es volver al pasado, “donde el dinero se queda en las manos corporativas”. Impulsará que se compren productos locales. Proyecta que generará entre 50 y 75 mil nuevos empleos.

PUBLICIDAD

Piñero: Le preguntan que, siendo independentista, cómo logrará realizar su plan

- “Necesitamos empujar y ayudar a la producción nativa”, sostuvo. Mencionó que bajarían de 30 a 10% las contribuciones. “No estar dependiendo tanto de una economía internacional”, mencionó y que propiciará la produción en Puerto Rico. Apuntó que Gonzáles no puede precisar cuántos empleos generará.

Henriquez: Le cuestionan sobre cómo compaginar la crisis e impulsar el desarrollo económico con la Junta de Supervisión Fiscal

- Propone enmendar código de rentas internas federal para “lograr establecer una tasa contributiva competitiva”. Propiciaría la contribución local.

Acevedo Vilá: Le preguntan que si buscar atraer las industrias manufactureras no es claudicar a un proyecto de País

- Menciona que no, que es atar una propuesta para una necesidad que tiene Estados Unidos. Resaltó que González confía en Donald Trump. Dice que sus propuestas no estarán atadas a los demás estados sino a los territorios. “Mis propuestas tiene apoyo entre demócratas y republicanos” en los comités pertinentes, aseguró. Mientras, destaca que la de González no, que no posee apoyo en el Comité de Finanza y cuestionó por qué no se aprobó en este cuatrienio. Añade que crearía cerca de 100,000 empleos a corto, mediano y largo plazo.

González: “Si no lo hizo antes no lo va a hacer ahora. Estas son las mismas mentiras a las que nos tiene acostumbrados”, intervino.

“Si no lo hizo antes no lo va a hacer ahora. Estas son las mismas mentiras a las que nos tiene acostumbrados”, intervino. Jordán: “En Puerto Rico seguimos poniendo los huevos en la misma canasta”, intercede y asegura que el País tiene que diversificar la economía.

Salud

González: Le cuestionan si propondría otro sistema de salud en Puerto Rico que no dependa de fondos federales

- Menciona que 1.3 millones de boricuas utilizan la tarjeta de salud. “Mi función es garantizar esos recursos”, dijo. Resaltó que logró pareo por dos años, que garantizó la tarjeta de salud hasta el año que viene y que amplió la tarjeta para que 200,000 personas se incluyan. Dice que el sistema funciona así porque somos una colonia y que en Puerto Rico solo aplican 10 de los 17 programas del Medicaid

PUBLICIDAD

Piñero: Le realizan la misma pregunta

- Menciona que el PIP ha propuesto un plan de salud universal. “Hay las herramientas para costear ese programa”, dijo. Añadió que no es verdad que dependemos de los fondos federales en el sistema de salud.

Henriquez: Le preguntan qué propone para el sistema de salud

- “Trato igual, no importan que seamos un territorio”, contestó. Alianza con los estados donde viven los boricuas de la diáspora. Conseguir fondos para que organizaciones del tercer sector ayuden con los servicios.

Acevedo Vilá: Le mencionan que bajo su administración se le quitó la tarjeta de salud a 300,000 boricuas

- “No fue que se les quitó, era que se entendía que no estaban cumpliendo”, contestó. Recordó que la última vez que un comisionado logró un trato igual, dice, fue con él en Educación y con el Medicare. Añadió que la búsqueda de la paridad de la que habló González fue lo que prometió hace cuatro años. Menciona la pérdida de $1,000 millones en el Medicaid.

González: Interviene para decir que era dinero de más que ella consiguió.

Jordán: le cuestionan qué hará con la violencia de género en el País

- Menciona que hay personas que sus cubiertas no les cubren a cabalidad los medicamentos y tratamientos médicos. Destacó que los $1,000 millones que se tuvieron que devolver “no es dinero de más”. Propone paridad de fondos con los estados. “La manera que se hace es probando el caso en Washington” y dice que llevaría los datos al Congreso. Sobre la violencia de género, apuntó que revisaría los protocolos existentes que revictimiza a los y las sobrevivientes.

PUBLICIDAD

González: Interviene para reitera que el dinero de vuelto era “de más”.

Infraestructura

Piñero: Le cuestionan sobre cómo convencer al gobierno federal para que liberen los fondos para la infraestructura

- Destacó que Puerto Rico es un archipiélago y que buscará que la Marina limpie las 94,000 bombas activas en Vieques. Dice que González y Acevedo Vilá no han trabajado en eso. Indicó que llevarán un plan de trabajo detallado de dónde y cómo utilizarán el dinero; mientras, destacó que los fondos no son enviados a Puerto Rico por desconfianza

Acevedo Vilá: Menciona que tras los ataques del 11 de septiembre su prioridad era lograr el acuerdo para sacar la Marina de Vieques y acepta que la limpieza es un tema pendiente

Menciona que tras los ataques del 11 de septiembre su prioridad era lograr el acuerdo para sacar la Marina de Vieques y acepta que la limpieza es un tema pendiente González: Dice que ha logrado dinero para la infraestructura de Vieques

Henriquez: Le mencionan que fue directora legal de Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura

- Apuntó que tiene la experiencia necesaria para agilizar los proceso. Además, propuso colocar en las agencias locales empleados enlaces con las agencias federales y que eso “lo agilizaría”.

González: Le preguntan por qué deberían votar por ella si no ha logrado que se desembolsen los fondos federales

- Dice que ya se están utilizando en hospitales y puentes.

Estatus

Henriquez: Le mencionan que es estadista, fue militante del PNP y que ha dicho que no hay condiciones en Washington para que le ofrezcan a Puerto Rico la estadidad

- Apuntó a conversaciones en el Congreso para generar medidas prácticas de transición al estatus que elijan los boricuas. “El estatus le pertenece al pueblo de Puerto Rico y no a los partidos políticos”, señaló. Destacó que el País necesita un acuerdo “ejecutable” y “vinculante”. Además, recordó que el plebiscito del 3 de noviembre no es vinculante y que solo ayudaría a ver el sentir del pueblo.

Acevedo Vilá:

- Menciona que el Partido Popular cree en un Estado Libre Asociado. Dice que el plebiscito es una maniobra del PNP. Resalta que González viajó por 30 países. “Si Jenniffer es electa se va a burlar de tu voto” por el “no”, manifestó.

PUBLICIDAD

González: “Este es el candidato que siempre se opone a todo y no logra nada”, rebatió. Asimismo, señaló que Acevedo Vilá tuvo un 11% de asistencia en el Congreso en sus últimos dos años

Jordán: Le mencionan que ella es estadista y Alexandra Lúgaro, candidata a la gobernación por el MVC es independentista

- “No es contradicción, estamos rompiendo esquemas”, contestó y que todos en el MVC colaboran en una agenda urgente. Además, resaltó que la “vieja política” usa el tema del estatus para “meter miedo” y “manipular”. Buscará enfrentarse a Washington con una unidad de País.

González: Le preguntan qué pasó con la crisis que prometió en 2016 iba a crear en Washington

- Dice que esa crisis “Dios” se la convirtió en huracanes, terremotos y pandemia.

Piñero: Le cuestionan cómo va a mejorar la independencia nuestro producto interno bruto

- Mencionó que González recibe dinero de cabilderos que creen en la ley de cabotaje. Propondrá una Asamblea de Descolonización. Además, aseguró que con la independencia podríamos hacer negocios con todos los países del mundo.