El alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, desmintió una publicación en redes sociales sobre un supuesto riesgo de derrumbe en un puente de la PR-10, entre Utuado y Arecibo, y aclaró que el problema fue atendido y resuelto hace varios años.

En declaraciones a Primera Hora, el ejecutivo municipal aseguró que transitar por esa vía es completamente seguro para los conductores.

“Ese fue un problema que ocurrió tras el huracán María. Alguien, al parecer, sacó de contexto esa situación y publicó una foto antigua. Pero esa estructura fue reparada hace años”, explicó el alcalde.

Denuncia de "derrumbe" en Utuado que fue desmentida por DTOP y municipio. ( Fotocaptura redes )

“Ahí se hizo un trabajo, un mega trabajo. Gracias a Dios, es una vía segura ahora”, sentenció también.

Las declaraciones del alcalde fueron respaldadas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), que, mediante declaraciones escritas, confirmó que el evento al que se hace referencia en redes sociales ocurrió en 2019.

“El proyecto al que hacen referencia dichas fotografías fue atendido y completado en su totalidad, culminando en el año 2023”, indicó la agencia, que además reiteró su compromiso de “mantener informada a la ciudadanía y continuar trabajando en proyectos que promuevan la seguridad en nuestras carreteras”.