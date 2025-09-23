Un agente de la División de Drogas del área de Utuado recibió una descarga eléctrica mientras se dirigía a la comandancia el lunes en la tarde, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 p.m., cuando, según el informe policíaco, el agente fue alcanzado por un rayo a través de su sombrilla.

El oficial fue trasladado al Hospital Metropolitano de Utuado en condición estable.

El caso, catalogado como un “incidente desgraciado”, fue investigado por el sargento Rivera, de la misma división.

Ayer en la tarde se registraron fuertes aguaceros acompañados de tronadas en varias zonas de Puerto Rico.

El Servicio Nacional de Meteorología recuerda que, al estar al aire libre, la posibilidad de ser impactado por un rayo aumenta considerablemente, incluso a distancias de hasta 10 millas de la tormenta eléctrica.

Se recomienda buscar refugio de inmediato al escuchar un trueno o ver un rayo, y esperar al menos 30 minutos después de que la tormenta haya pasado antes de reanudar cualquier actividad al aire libre.