Identifican víctima de ‘hit and run’ reportado ayer en la madrugada en Canóvanas
Se trata de un septuagenario, vecino de Carolina.
Las autoridades identificaron al hombre que murió tras ser arrollado por un conductor que se dio a la fuga ayer en la madrugada en Canóvanas.
El accidente se reportó a eso de las 4:12 a.m. en el kilómetro 15.2 de la carretera PR-3, en dirección hacia Carolina. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el hecho y, al llegar las autoridades, encontraron el cuerpo de la víctima sobre el pavimento.
El occiso fue identificado como Emilio A. Cruz Rosario de 72 años y vecino de la Comunidad La Cerámica en Carolina.
El fallecido fue descrito como de tez trigueña, cabello canoso, aproximadamente 130 libras de peso, entre 60 y 70 años de edad, y vestía una camisa negra, un pantalón largo negro y calzado deportivo negro.
Hasta el momento las autoridades no han dado con el conductor responsable del accidente.
Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina investigan los hechos.