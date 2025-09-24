Las autoridades identificaron al hombre que murió tras ser arrollado por un conductor que se dio a la fuga ayer en la madrugada en Canóvanas.

El accidente se reportó a eso de las 4:12 a.m. en el kilómetro 15.2 de la carretera PR-3, en dirección hacia Carolina. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el hecho y, al llegar las autoridades, encontraron el cuerpo de la víctima sobre el pavimento.

El occiso fue identificado como Emilio A. Cruz Rosario de 72 años y vecino de la Comunidad La Cerámica en Carolina.

El fallecido fue descrito como de tez trigueña, cabello canoso, aproximadamente 130 libras de peso, entre 60 y 70 años de edad, y vestía una camisa negra, un pantalón largo negro y calzado deportivo negro.

Hasta el momento las autoridades no han dado con el conductor responsable del accidente.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina investigan los hechos.